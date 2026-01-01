U23 Trung Quốc đánh bại Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 và thẳng tiến vào chung kết với màn trình diễn thuyết phục.

U23 Trung Quốc làm nên lịch sử. Ảnh: AFC

Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 21/1 không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá trẻ Trung Quốc. Thầy trò HLV Antonio Puche đi vào lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á.

Xét rộng hơn, đây cũng là lần đầu tiên sau 22 năm, một đội tuyển nam Trung Quốc góp mặt trong top 4 châu Á ở mọi cấp độ. “Giấc mơ châu lục” tưởng chừng xa vời với bóng đá xứ tỷ dân nay đã thành hiện thực trên đất Saudi Arabia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Puche, U23 Trung Quốc trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc ở giai đoạn trước đó của giải. Nếu như trong bốn trận đầu tiên, đội bóng này chủ yếu dựa vào phòng ngự số đông, ưu tiên sự an toàn và chắt chiu cơ hội, thì ở trận bán kết, họ đã cho thấy một diện mạo giàu năng lượng và chủ động hơn hẳn.

U23 Trung Quốc thể hiện bộ mặt khác biệt so với 4 trận trước. Ảnh: AFC

Trước một U23 Việt Nam đang đạt phong độ cao và sở hữu chuỗi trận ấn tượng, Trung Quốc không chọn cách co cụm phòng ngự. Thay vào đó, họ triển khai lối chơi kỷ luật, pressing mạnh mẽ, kết hợp tốc độ và thể lực vượt trội.

Chính sự thay đổi này đã khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, đồng thời tạo điều kiện để Trung Quốc khai thác tối đa những khoảnh khắc then chốt của trận đấu.

Nhiều cầu thủ U23 Trung Quốc cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu qua từng trận tại giải năm nay. Họ không hoa mỹ, không phô trương, nhưng rất hiệu quả, đúng với triết lý bóng đá thực dụng mà HLV Puche xây dựng.

Việc lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết U23 châu Á là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì của bóng đá Trung Quốc trong những năm gần đây.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.