Phong độ đáng kinh ngạc của thủ môn Li Hao

Trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Li Hao nổi lên như điểm tựa vững chắc nhất.

Li Hao chơi rất hay ở VCK U23 châu Á.

Sinh năm 2004, nhưng Li Hao cho thấy sự chững chạc vượt xa tuổi đời, đặc biệt ở những trận đấu mang tính quyết định. Ở bán kết gặp U23 Việt Nam tối 20/1, Li Hao tiếp tục có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Thủ môn trẻ xử lý tình huống tỉnh táo, chọn vị trí hợp lý và ra quyết định dứt khoát trong mọi pha bóng nguy hiểm.

U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội nhưng kịp tung ra 7 cú sút với 3 lần đưa bóng đi trúng đích, song không thắng được Li Hao. Những pha cản phá chính xác của anh góp phần quan trọng giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới và giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó đoạt vé vào chung kết.

Nhìn rộng hơn, phong độ ổn định của Li Hao xuyên suốt giải đấu mới thật sự gây ấn tượng mạnh. Sau 5 trận đấu, U23 Trung Quốc chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Riêng ở vòng bảng, Li Hao thực hiện tới 16 pha cứu thua, con số cao nhất giải, đóng vai trò then chốt giúp đội bóng vượt qua giai đoạn từng bị xem là "điểm nghẽn lịch sử" ở đấu trường U23 châu Á.

Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Li Hao còn cho thấy khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và bản lĩnh tâm lý đáng nể. Sự điềm tĩnh của anh giúp các đồng đội phía trên thi đấu tự tin, duy trì cự ly đội hình và sự tập trung cần thiết trong suốt trận đấu.

Trong một tập thể đề cao kỷ luật phòng ngự, Li Hao chính là bức tường thép án ngữ trước khung thành. Việc U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào tính đến thời điểm này mang đậm dấu ấn của thủ môn trẻ. Anh đang góp công lớn giúp đội bóng viết nên chương lịch sử mới tại sân chơi châu lục.