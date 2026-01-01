Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phong độ đáng kinh ngạc của thủ môn Li Hao

  • Thứ tư, 21/1/2026 00:36 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Li Hao nổi lên như điểm tựa vững chắc nhất.

Li Hao chơi rất hay ở VCK U23 châu Á.

Sinh năm 2004, nhưng Li Hao cho thấy sự chững chạc vượt xa tuổi đời, đặc biệt ở những trận đấu mang tính quyết định. Ở bán kết gặp U23 Việt Nam tối 20/1, Li Hao tiếp tục có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Thủ môn trẻ xử lý tình huống tỉnh táo, chọn vị trí hợp lý và ra quyết định dứt khoát trong mọi pha bóng nguy hiểm.

U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội nhưng kịp tung ra 7 cú sút với 3 lần đưa bóng đi trúng đích, song không thắng được Li Hao. Những pha cản phá chính xác của anh góp phần quan trọng giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới và giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó đoạt vé vào chung kết.

Nhìn rộng hơn, phong độ ổn định của Li Hao xuyên suốt giải đấu mới thật sự gây ấn tượng mạnh. Sau 5 trận đấu, U23 Trung Quốc chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Riêng ở vòng bảng, Li Hao thực hiện tới 16 pha cứu thua, con số cao nhất giải, đóng vai trò then chốt giúp đội bóng vượt qua giai đoạn từng bị xem là "điểm nghẽn lịch sử" ở đấu trường U23 châu Á.

Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Li Hao còn cho thấy khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và bản lĩnh tâm lý đáng nể. Sự điềm tĩnh của anh giúp các đồng đội phía trên thi đấu tự tin, duy trì cự ly đội hình và sự tập trung cần thiết trong suốt trận đấu.

Trong một tập thể đề cao kỷ luật phòng ngự, Li Hao chính là bức tường thép án ngữ trước khung thành. Việc U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào tính đến thời điểm này mang đậm dấu ấn của thủ môn trẻ. Anh đang góp công lớn giúp đội bóng viết nên chương lịch sử mới tại sân chơi châu lục.

Lý do Lý Đức bị thẻ đỏ

Đêm 20/0, U23 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi khi chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ dành cho Lý Đức.

47 phút trước

U23 Việt Nam trả giá vì phút mất tập trung

U23 Trung Quốc tận dụng tốt một khoảnh khắc mất tập trung của U23 Việt Nam để ghi bàn mở tỷ số, qua đó tạo bước ngoặt quan trọng cho trận bán kết U23 châu Á 2026.

54 phút trước

Hiểu Minh nhập viện

Đêm 20/1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và được đưa thẳng tới bệnh viện ở Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu.

32 phút trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Li Hao Li Hao

    Đọc tiếp

    U23 Trung Quoc lam nen lich su hinh anh

    U23 Trung Quốc làm nên lịch sử

    8 phút trước 00:54 21/1/2026

    0

    U23 Trung Quốc đánh bại Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 và thẳng tiến vào chung kết với màn trình diễn thuyết phục.

    Truc tiep Bodø/Glimt vs Man City hinh anh

    Trực tiếp Bodø/Glimt vs Man City

    17 phút trước 00:45 21/1/2026

    0

    Trong cái lạnh vùng Bắc Cực, Bodø/Glimt tiếp đón Manchester City đang khát thắng, nơi chênh lệch đẳng cấp và hoàn cảnh khiến đội chủ nhà đối diện một đêm Champions League đầy bất trắc.

    Ly do U23 Viet Nam that bai truoc U23 Trung Quoc hinh anh

    Lý do U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc

    21 phút trước 00:41 21/1/2026

    0

    Theo AFC, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc do để đối thủ kiểm soát thế trận, tận dụng tốt cơ hội và trừng phạt những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý