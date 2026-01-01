Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiểu Minh nhập viện

  • Thứ tư, 21/1/2026 00:30 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Đêm 20/1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và được đưa thẳng tới bệnh viện ở Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu.

Hiểu Minh dính chấn thương khá nặng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sớm gặp bất lợi về lực lượng ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Phút 30, Hiểu Minh gặp sự cố sau một pha cắt bóng sát đường biên ngang. Trong nỗ lực ngăn chặn tiền đạo đối phương, trung vệ mang áo số 4 tiếp đất không chuẩn, khiến đầu gối phải chịu lực xoắn mạnh.

Đáng lo ngại hơn, Hiểu Minh vốn quấn băng đầu gối từ trước. Cú va chạm mạnh khiến anh đau đớn nằm sân, không thể tiếp tục thi đấu.

Đội ngũ y tế U23 Việt Nam lập tức có mặt, nhanh chóng đưa ra kết luận cầu thủ này không đủ khả năng tiếp tục trận đấu. Hiểu Minh được cáng rời sân và chuyển thẳng tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

HLV Kim Sang-sik lộ rõ sự lo lắng khi buộc phải điều chỉnh nhân sự ngoài kế hoạch. Nguyễn Đức Anh được tung vào sân thay thế, kéo theo sự xáo trộn lần đầu tiên ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Trước đó, bộ khung phòng ngự với thủ môn Trần Trung Kiên cùng bộ ba trung vệ Phạm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh luôn được giữ ổn định.

Trong hiệp một, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt của U23 Trung Quốc. Dù không quá vượt trội về kỹ thuật, đội bạn liên tục gây sức ép, khiến các pha phối hợp của các cầu thủ áo đỏ bị gián đoạn.

Khoảnh khắc Hiểu Minh rời sân để lại nhiều cảm xúc. Phạm Lý Đức cùng các đồng đội tiến đến động viên, xoa đầu người bạn vừa gặp nạn. Trung vệ sinh năm 2004 không giấu được nỗi đau, kéo áo che mặt khi được đưa lên cáng, khép lại trận đấu đầy tiếc nuối với cá nhân anh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

