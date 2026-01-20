Hiểu Minh quan trọng thế nào với U23 Việt Nam

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của U23 Việt Nam buộc phải rời sân dù trận đấu mới trôi qua hơn nửa hiệp một.

Hiểu Minh nằm sân đau đớn.

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào đêm 20/1 căng thẳng bởi tính chất quyết định tấm vé vào chung kết. Màn so tài gay cấn này còn khiến người hâm mộ Việt Nam trải qua một phen lo lắng khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân dù hiệp một vẫn chưa khép lại.

Cụ thể, tình huống xảy ra ở phút 30 của trận đấu. Sau một pha tranh chấp quyết liệt với cầu thủ mang áo số 7 bên phía U23 Trung Quốc là Yuwang Xiang, Hiểu Minh bất ngờ ngã xuống sân và ôm đầu gối đau đớn. Các đồng đội lập tức ra hiệu gọi đội ngũ y tế, trong khi không khí trên khán đài cũng như trước màn hình truyền hình trở nên nặng nề.

Hậu vệ mang áo số 4 của U23 Việt Nam tỏ ra rất đau và buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Ngoài khu kỹ thuật, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng đưa ra chỉ đạo thay người. Đức Anh được tung vào sân, đảm nhận vai trò hậu vệ lệch trái, trong khi Nhật Minh bó vào trung lộ nhằm vá lại khoảng trống mà Hiểu Minh để lại sau khi rời sân.

Hiểu Minh phải rời sân sớm.

Đây là sự điều chỉnh bất đắc dĩ, cho thấy tầm quan trọng của Hiểu Minh trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam.

Sự lo lắng của người hâm mộ là hoàn toàn có cơ sở. Trước trận bán kết, Nguyễn Hiểu Minh được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Thống kê tại VCK U23 châu Á 2026 cho thấy anh có tới 36 pha giải nguy, con số cao thứ hai toàn giải, chỉ xếp sau Xiao Peng của U23 Trung Quốc.

Những thông số biết nói này phản ánh rõ nét vai trò thầm lặng nhưng hiệu quả của Hiểu Minh: luôn xuất hiện đúng lúc, đọc tình huống tốt và sẵn sàng lăn xả để bảo vệ khung thành đội nhà.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, đông đảo cổ động viên Việt Nam đã bày tỏ sự lo lắng, đồng thời mong rằng chấn thương của trung vệ sinh năm 2005 không quá nghiêm trọng để anh có thể sớm trở lại thi đấu.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.