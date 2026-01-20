U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết sau thất bại trước Trung Quốc

Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải châu Á.

Trận bán kết 2 giải U23 châu Á diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. U23 Việt Nam, tập thể sở hữu tỷ lệ tận dụng cơ hội tốt nhất, bế tắc trong suốt 90 phút. Ở chiều ngược lại, đội bóng mới chỉ ghi 1 bàn từ đầu giải lại tấn công ấn tượng, có đến 4 lần xuyên thủng mành lưới của Trần Trung Kiên và 3 trong số đó trở thành bàn thắng.

Với lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học và hiệu quả, U23 Trung Quốc giành chiến thắng thuyết phục để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chung kết giải châu Á. Thậm chí, đại diện Đông Á còn chưa phải nhận bàn thua nào.

Đối thủ của Li Hao và đồng đội sẽ là U23 Nhật Bản. Trong khi đó, Đình Bắc cùng đồng đội có thể ngẩng cao đầu sau những gì đã thể hiện ở đấu trường cấp châu lục. U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba với Hàn Quốc vào ngày 23/1. Một ngày sau là trận chung kết trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

U23 Việt Nam chơi sòng phẳng với đối thủ.

Phút thứ 3, Lý Đức có đường chuyền thiếu an toàn, tạo điều kiện cho số 11 của U23 Trung Quốc xâm nhập vùng cấm. Dù sao, Hiểu Minh cũng đã kịp lùi về bọc lót, chặn bóng ngay khi cầu thủ đối phương tung cú sút.

Phút 11, hậu vệ U23 Trung Quốc bất gờ mắc lỗi. Thủ thành Li Hao phải bỏ khung thành, lao ra phá bóng chịu phạt góc. Ở tình huống cố định đầu tiên dành cho U23 Việt Nam, Lê Phát có cơ hội đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

Nửa hiệp một trôi qua, U23 Việt Nam đang gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của Trung Quốc. Đối thủ không ngại va chạm, thực hiện những pha pressing rát khi cầu thủ áo đỏ đưa bóng qua vạch giữa sân. 5 pha dứt điểm được U23 Trung Quốc thực hiện từ đầu trận nhưng đều chưa phải những cơ hội thực sự nguy hiểm.

Phút 24, U23 Việt Nam có cú sút trúng đích đầu tiên. Văn Khang đá phạt hàng rào đưa bóng đi theo quỹ đạo khá hiểm. Tuy nhiên, Li Hao vẫn kịp bay người, cứu U23 Trung Quốc khỏi bàn thua. 2 phút sau, cú sút chạm chân hậu vệ của Công Phương khiến Li Hao giật mình. Người gác đền sinh năm 2004 thêm một lần phải đẩy bóng đi hết biên, chịu phạt góc.

Phút 30, đồng đội lo lắng khi Hiểu Minh nằm sân và phải nhờ đến sự trợ giúp từ đội ngũ y tế. Hậu vệ số 4 của U23 Việt Nam gặp vấn đề ở đầu gối sau nỗ lực tranh chấp với số 7, Yuwang Xiang. Ở khu kỹ thuật, HLV Kim Sang-sik liên tục dặn dò để tung Đức Anh vào sân. Số 5 sẽ thi đấu trong vai trò hậu vệ lệch trái, trong khi Nhật Minh bó vào, lấp khoảng trống Hiểu Minh để lại.

Hiệp một khép lại với không nhiều diễn biến đáng chú ý, ngoại trừ chấn thương đáng tiếc của Hiểu Minh. CĐV chờ đợi những sự điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik ở hiệp hai, khi Đình Bắc, Quốc Việt đã được cho khởi động.

Hiểu Minh phải rời sân từ sớm.

Ngay đầu hiệp hai, U23 Việt Nam có tình huống thi đấu chệch choạc, dẫn đến phạt góc. Phút 48, Xuân Bắc theo kèm nhưng vẫn để số 15 của U23 Trung Quốc, Peng Xiao đánh đầu cận thành, không cho Trung Kiên cơ hội cản phá.

Phút 53, mành lưới của Trung Kiên rung lên lần thứ 2, sau pha xoay người, dứt điểm đầy quyết đoán của số 7, Xiang Yuwang. Chấn thương của Hiểu Minh để lại khoảng trống quá lớn nơi trung tâm hàng thủ U23 Việt Nam.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam cố gắng vùng lên nhưng liên tục thất bại trong những pha tranh chấp tay đôi với đối phương. Phút 73, U23 Trung Quốc có bàn thắng thứ 3, theo cách không ai ngờ. Bóng được rót vào từ cánh phải, đập vai số 13 rồi đi vào lưới. Ngay sau đó, trọng tài chính cũng rút thẻ đỏ cho Lý Đức. Sau khi xem lại video làm chậm, trọng tài người Australia tước bàn thắng của U23 Trung Quốc vì lỗi việt vị.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp U23 Việt Nam có thêm một cơ hội, đó là pha đánh đầu của Thanh Nhàn ở phút 90. Dù vậy, Li Hao vẫn là người chiến thắng. Không lâu sau, Trung Kiên cũng chứng tỏ giá trị với hai tình huống cứu thua xuất sắc khi đối mặt tiền đạo số 9 bên phía U23 Trung Quốc.

Trận đấu kết thúc với bàn thắng thứ 3 của U23 Trung Quốc. Số 10 thoải mái đệm cận thành sau đường chuyền ngang của đồng đội.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam.

