U23 Việt Nam được dự đoán gặp U23 Nhật Bản ở chung kết

Trên trang chủ AFC, hầu hết người hâm mộ đánh giá cao U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản hơn U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc ở bán kết.

U23 Việt Nam được đánh giá cao ở bán kết.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử khi được đông đảo người hâm mộ dự đoán góp mặt trong trận chung kết U23 châu Á 2026, với đối thủ tiềm năng là U23 Nhật Bản. Dự đoán này được đưa ra dựa trên kết quả bình chọn đăng tải trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), phản ánh sự tin tưởng lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik sau những gì thể hiện từ đầu giải.

Theo thống kê của AFC, có tới 93% người hâm mộ tham gia bình chọn cho rằng U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 Trung Quốc ở trận bán kết. Con số áp đảo này cho thấy hình ảnh và vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam thay đổi đáng kể trong mắt giới mộ điệu khu vực.

Hành trình ấn tượng với những chiến thắng thuyết phục, cùng lối chơi kỷ luật, hiệu quả và giàu bản lĩnh, là cơ sở để người hâm mộ đặt niềm tin vào đội bóng áo đỏ.

Kết quả bầu chọn trên trang chủ AFC.

Ở cặp bán kết còn lại, U23 Nhật Bản cũng nhận được sự ủng hộ vượt trội khi 83% người hâm mộ tin rằng đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ đánh bại U23 Hàn Quốc. Với nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu lục, cùng dàn cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại, U23 Nhật Bản được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Nếu dự đoán trở thành hiện thực, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản sẽ là màn so tài rất đáng chờ đợi, với cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đang có những bước tiến mạnh mẽ ở châu Á. Một bên là đại diện Đông Nam Á đang viết tiếp câu chuyện vượt giới hạn, bên còn lại là một U23 Nhật Bản vốn luôn được coi là chuẩn mực của bóng đá trẻ khu vực.

Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải vượt qua thử thách mang tên U23 Trung Quốc, một đối thủ có thể lực, tổ chức và sở hữu lối đá cực kỳ khó chịu. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.