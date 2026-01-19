Báo Trung Quốc cảnh giác 4 cầu thủ U23 Việt Nam

Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn là 4 cầu thủ U23 Việt Nam được báo Trung Quốc đánh giá cao trước bán kết U23 châu Á 2026.

Báo Trung Quốc đánh giá cao Đình Bắc.

Theo Sina, U23 Việt Nam được coi là thử thách nặng ký nhất mà U23 Trung Quốc phải đối mặt kể từ đầu giải. Ngay sau chiến thắng trước U23 Uzbekistan, ban huấn luyện đội bóng này lập tức tiến hành phân tích băng hình các trận đấu của U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho cuộc chạm trán mang tính quyết định vào tối 20/1.

Bài viết của Sina nhấn mạnh rằng so với 4 đối thủ đã gặp trước đó, U23 Việt Nam vượt trội hơn cả về chất lượng đội hình lẫn sự ổn định trong lối chơi. Tờ báo này đặc biệt lưu ý đến 4 cái tên đang đóng vai trò trụ cột gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, chính việc sở hữu nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp U23 Việt Nam duy trì được sự già dơ và bản lĩnh ở các thời điểm quan trọng. Sina cho rằng lực lượng hiện tại của đội bóng áo đỏ có thể xem là phần "xương sống" của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.

Bên cạnh yếu tố con người, HLV Kim Sang-sik cũng được Sina dành nhiều lời khen ngợi. Tờ báo nhận định nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo ra những chuyển biến tích cực kể từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam, đồng thời tiếp nối hiệu quả triết lý huấn luyện của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Việc chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, cân bằng độ tuổi và xây dựng lối chơi kiểm soát bóng được xem là nền tảng cho những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Với những đánh giá thẳng thắn từ truyền thông Trung Quốc, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc được dự báo sẽ là màn so tài căng thẳng và giàu toan tính chiến thuật.

