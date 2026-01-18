HLV Troussier: U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều có lợi thế

Trả lời phỏng vấn báo Sohu (Trung Quốc), HLV Philippe Troussier đưa ra những đánh giá thẳng thắn và đáng chú ý trước thềm bán kết U23 châu Á diễn ra tối 20/1.

Nhận định của ông Troussier trên tờ Sohu.

Theo "Phù thủy trắng", đây sẽ là màn so tài tiêu biểu giữa hai trường phái đối lập. Một bên là bóng đá kiểm soát, ban bật ngắn của U23 Việt Nam, bên còn lại là lối chơi phòng ngự phản công thực dụng, kỷ luật của U23 Trung Quốc.

HLV Troussier có góc nhìn đặc biệt về U23 Việt Nam, bởi cách đây hai năm ông từng đồng thời dẫn dắt ĐTQG và đội U23. Chính ông mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Khi mới 19 tuổi, Đình Bắc được Troussier tin tưởng sử dụng tại vòng loại World Cup, và nay trưởng thành vượt bậc. Tại giải đấu năm nay, tiền đạo này ghi 3 bàn, có 1 kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng và giành vé vào bán kết, trong đó có màn trình diễn xuất sắc ở trận thắng UAE.

Theo ông Troussier, U23 Việt Nam hiện tại mang đậm dấu ấn chiến thuật mà ông từng xây dựng. Đội bóng vận hành lối chơi ban bật, ưu tiên kiểm soát bóng, di chuyển linh hoạt và phối hợp nhanh ở cự ly ngắn. Trước những đối thủ có thể hình vượt trội, Việt Nam vẫn duy trì được thế chủ động. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng chỉ ra điểm yếu cố hữu là khả năng chống bóng bổng. Hai bàn thua trước UAE đều xuất phát từ những tình huống không chiến là chi tiết mà U23 Trung Quốc có thể khai thác.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cho thấy hình ảnh của một đội bóng thực dụng và kỷ luật. Tại tứ kết, họ loại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu, với hệ thống phòng ngự 5-3-2 được tổ chức chặt chẽ. Dù chỉ kiểm soát bóng khoảng 25%, đội bóng này vẫn đứng vững nhờ hàng thủ kiên cường, sự xuất sắc của thủ môn Li Hao, cùng khả năng phản công hiệu quả.

Tiền vệ Xu Bin với quãng đường di chuyển lên tới 13,5 km mỗi trận đóng vai trò then chốt ở tuyến giữa, trong khi cặp tiền đạo Baihelamu - Wang Yudong giúp các pha phản công trở nên sắc bén hơn, đặc biệt là từ những tình huống cố định.

Ông Troussier nhận định U23 Trung Quốc là đối thủ dễ chịu dành cho U23 Việt Nam.

Lịch sử đối đầu cũng khiến trận bán kết thêm phần khó lường. Trong hai trận giao hữu năm ngoái, U23 Trung Quốc hòa một và thua một trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Troussier cho rằng bối cảnh hiện tại đã khác. Ông nhận định: "Với Việt Nam, đối đầu Trung Quốc dễ chịu hơn so với việc phải va chạm trực diện với Uzbekistan. Ngược lại, Trung Quốc gặp Việt Nam cũng nhẹ nhàng hơn so với UAE".

HLV Troussier kết luận bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không có chỗ cho sự áp đặt về đẳng cấp. Khi lối chơi kiểm soát mềm mại của Việt Nam đối đầu với hệ thống phòng ngự phản công giàu thể lực của Trung Quốc, trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và giàu kịch tính.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.