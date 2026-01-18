Báo Trung Quốc phơi bày điểm yếu của U23 Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc có những phân tích đáng chú ý xoay quanh U23 Việt Nam trước thềm cuộc đối đầu giữa hai đội ở bán kết vào tối 20/1.

U23 Việt Nam phải cẩn trọng trước lối chơi khó chịu của Trung Quốc. Ảnh: AFC

Theo Sina, U23 Việt Nam đang có phong độ tốt hơn U23 Trung Quốc, tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế trong lối chơi. Theo thống kê mà tờ báo này đưa ra, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam chỉ ở mức 177,39 cm, kèm theo tỷ lệ thắng trong các pha tranh chấp trên không chỉ đạt khoảng 43%. Điều này khiến hàng thủ đội bóng áo đỏ gặp không ít khó khăn trong việc chống đỡ những tình huống bóng bổng.

Bài viết dẫn chứng rằng ở trận tứ kết, U23 UAE từng hai lần đưa bóng vào lưới thủ môn Trung Kiên bằng các pha đánh đầu. Từ đó, Sina nhận định U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể tận dụng các tình huống cố định cũng như các pha bóng bổng để gây sức ép lên hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, khả năng xuyên phá hàng thủ đông người của U23 Việt Nam cũng không được Sina đánh giá cao. "Họ chỉ chơi hay khi thi đấu rình rập, có thời lượng kiểm soát bóng ít hơn đối thủ", tờ báo Trung Quốc nhận định.

U23 Việt Nam buộc phải xuyên phá hàng thủ kín kẽ của Trung Quốc. Ảnh: AFC

Đáng chú ý, U23 Trung Quốc hiện là một trong những đội sở hữu hàng thủ tốt nhất giải. HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan cho rằng nguyên nhân lớn nhất khiến đội bóng Trung Á không thể ghi bàn trước U23 Trung Quốc là sự thiếu sáng tạo trong 1/3 phần sân đối phương.

"Điểm mạnh của U23 Trung Quốc là sự kỷ luật và chặt chẽ. Họ thường cố gắng co hẹp khối đội hình ở trung lộ, từ đó ép chúng tôi phải đá hai biên hoặc sử dụng bóng dài", HLV Khaydarov chia sẻ.

Dù vậy, Sina cũng cho rằng U23 Việt Nam vẫn nắm trong tay những lợi thế nhất định khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, đồng thời có đà tâm lý thuận lợi sau chuỗi 4 trận toàn thắng kể từ đầu giải.

