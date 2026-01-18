HLV Premier League thứ 7 sắp bị sa thải

Tương lai của HLV Oliver Glasner rơi vào tình trạng báo động, chỉ ít ngày sau khi nhà cầm quân người Áo công khai xác nhận chia tay Crystal Palace vào cuối mùa giải.

HLV Glasner được MU theo đuổi và khả năng sớm phải chia tay Palace.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Palace bắt đầu cân nhắc sa thải Glasner ngay lập tức, trong bối cảnh Chủ tịch Steve Parish được cho là "tức giận và bối rối" trước những phát ngôn công khai của HLV này.

Trước trận thua Sunderland 1-2 thuộc vòng 22 Premier League tối 17/1, Glasner xác nhận ông đạt thỏa thuận rời Palace từ nhiều tháng trước. Nhà cầm quân người Áo cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi dài với Chủ tịch Steve Parish hồi tháng 10, và cả hai thống nhất giữ kín thông tin để tránh ảnh hưởng tới đội bóng.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên căng thẳng sau thất bại trước Sunderland, khi Glasner công khai bày tỏ sự bất mãn với cách điều hành của thượng tầng. Trả lời BBC Sport, ông thẳng thắn cho rằng đội bóng bị bỏ rơi hoàn toàn, khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng và thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Glasner đặc biệt không hài lòng khi Palace bán Marc Guehi cho Man City chỉ một ngày trước trận đấu, trong lúc đội bóng chịu áp lực lớn ở giai đoạn cuối mùa.

Những phát biểu này được cho là giọt nước tràn ly, khiến Chủ tịch Parish nổi giận. Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Palace đang xem xét chấm dứt hợp đồng sớm với Glasner, thay vì chờ tới hết mùa như kế hoạch ban đầu.

Cựu danh thủ Alan Shearer nhận định khả năng Glasner rời ghế nóng trong vài ngày tới là rất cao. Dù thấu hiểu sự thất vọng của HLV người Áo, Shearer cho rằng việc công khai chỉ trích lãnh đạo CLB gần như chỉ dẫn tới một kết cục duy nhất.

Dẫu vậy, Glasner vẫn sẽ rời Crystal Palace với vị thế của một huyền thoại. Ông đưa đội bóng giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Man City ở chung kết FA Cup. Đáng chú ý, MU được cho là quan tâm tới Glasner cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Từ đầu mùa, 6 HLV bị sa thải ở Premier League gồm Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (MU).