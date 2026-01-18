Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Premier League thứ 7 sắp bị sa thải

  • Chủ nhật, 18/1/2026 18:42 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tương lai của HLV Oliver Glasner rơi vào tình trạng báo động, chỉ ít ngày sau khi nhà cầm quân người Áo công khai xác nhận chia tay Crystal Palace vào cuối mùa giải.

HLV Glasner được MU theo đuổi và khả năng sớm phải chia tay Palace.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Palace bắt đầu cân nhắc sa thải Glasner ngay lập tức, trong bối cảnh Chủ tịch Steve Parish được cho là "tức giận và bối rối" trước những phát ngôn công khai của HLV này.

Trước trận thua Sunderland 1-2 thuộc vòng 22 Premier League tối 17/1, Glasner xác nhận ông đạt thỏa thuận rời Palace từ nhiều tháng trước. Nhà cầm quân người Áo cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi dài với Chủ tịch Steve Parish hồi tháng 10, và cả hai thống nhất giữ kín thông tin để tránh ảnh hưởng tới đội bóng.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên căng thẳng sau thất bại trước Sunderland, khi Glasner công khai bày tỏ sự bất mãn với cách điều hành của thượng tầng. Trả lời BBC Sport, ông thẳng thắn cho rằng đội bóng bị bỏ rơi hoàn toàn, khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng và thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Glasner đặc biệt không hài lòng khi Palace bán Marc Guehi cho Man City chỉ một ngày trước trận đấu, trong lúc đội bóng chịu áp lực lớn ở giai đoạn cuối mùa.

Những phát biểu này được cho là giọt nước tràn ly, khiến Chủ tịch Parish nổi giận. Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Palace đang xem xét chấm dứt hợp đồng sớm với Glasner, thay vì chờ tới hết mùa như kế hoạch ban đầu.

Cựu danh thủ Alan Shearer nhận định khả năng Glasner rời ghế nóng trong vài ngày tới là rất cao. Dù thấu hiểu sự thất vọng của HLV người Áo, Shearer cho rằng việc công khai chỉ trích lãnh đạo CLB gần như chỉ dẫn tới một kết cục duy nhất.

Dẫu vậy, Glasner vẫn sẽ rời Crystal Palace với vị thế của một huyền thoại. Ông đưa đội bóng giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Man City ở chung kết FA Cup. Đáng chú ý, MU được cho là quan tâm tới Glasner cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Từ đầu mùa, 6 HLV bị sa thải ở Premier League gồm Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (MU).

Thông điệp của Carrick giúp MU quật ngã Man City

Trung vệ Lisandro Martinez tiết lộ những lời căn dặn đáng nhớ của Michael Carrick trong phòng thay đồ, trước khi MU thắng Man City 2-0 tại Old Trafford tối 17/1.

57 phút trước

Sai lầm 18 triệu bảng và bài toán Casemiro của MU

Một điều khoản gia hạn tự động đang biến hợp đồng của Casemiro thành gánh nặng tài chính mà MU buộc phải nhìn thẳng và xử lý dứt điểm.

3 giờ trước

Khoảnh khắc gây chú ý của Casemiro với Carrick

Casemiro thực hiện màn ăn mừng đầy cảm xúc trong chiến thắng 2-0 của MU trước Man City tại Old Trafford tối 17/1.

8 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Real Madrid doi dien su that o Bernabeu hinh anh

    Real Madrid đối diện sự thật ở Bernabeu

    44 phút trước 18:13 18/1/2026

    0

    Tiếng la ó dữ dội từ khán đài Bernabeu trong trận gặp Levante khiến các cầu thủ Real Madrid choáng váng, đồng thời phơi bày rạn nứt âm ỉ giữa CLB và chính những người từng tự nhận là “Madridista”.

    Khi Harry Maguire buoc moi hoai nghi im lang hinh anh

    Khi Harry Maguire buộc mọi hoài nghi im lặng

    48 phút trước 18:09 18/1/2026

    0

    Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City hôm 17/1, Harry Maguire không chỉ chơi một trận xuất sắc mà còn buộc mọi hoài nghi quanh mình phải im lặng.

