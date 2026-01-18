Thông điệp của Carrick giúp MU quật ngã Man City

Trung vệ Lisandro Martinez tiết lộ những lời căn dặn đáng nhớ của Michael Carrick trong phòng thay đồ, trước khi MU thắng Man City 2-0 tại Old Trafford tối 17/1.

Carrick giúp MU chơi cực hay trước Man City.

Ngay khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU, Carrick lập tức phải đối đầu Man City đang có chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, MU trình diễn bộ mặt đầy cảm hứng, với hai bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu.

Sau trận, Carrick chia sẻ với Sky Sports: "Hôm nay thật sự đặc biệt. Chúng tôi muốn chơi tốt, muốn đưa vào trận đấu những yếu tố mà ban huấn luyện tin rằng sẽ giúp đội đạt được điều đó".

Lisandro Martinez hé lộ thông điệp then chốt của Carrick: "Điều quan trọng nhất ông ấy nói là hãy tận dụng năng lượng từ khán đài. Hôm nay chúng tôi đã làm được. Khi toàn đội thật sự gắn kết, rất khó để thua trên sân nhà".

Trung vệ người Argentina nhấn mạnh tinh thần tập thể là chìa khóa chiến thắng: "Không chỉ 11 cầu thủ trên sân, mà cả những người ngồi ghế dự bị cũng đều là một phần của chiến thắng này. Chúng tôi phòng ngự như một khối thống nhất. Khi bạn đối đầu những cầu thủ đẳng cấp, cả đội phải cùng phòng ngự, chứ không phải một hay hai cá nhân".

Theo các phân tích chiến thuật, Carrick nhanh chóng áp dụng những nguyên tắc đơn giản, rõ ràng ngay trong tuần đầu nắm đội. Dù vậy, chính Carrick cũng thẳng thắn thừa nhận thử thách lớn nhất là duy trì sự ổn định: "Đẳng cấp và tiêu chuẩn hôm nay cần trở thành điều bình thường. Cảm xúc như derby thì không phải lúc nào cũng có, nhưng yêu cầu về chuyên môn thì luôn phải giữ vững".

MU sẽ tiếp tục được thử lửa khi làm khách trên sân của Arsenal vào ngày 25/1. Trận đấu này được xem là phép thử quan trọng cho nền móng mà Carrick xây dựng cho "Quỷ đỏ" trong phần còn lại của mùa giải.

