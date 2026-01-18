Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc gây chú ý của Casemiro với Carrick

  • Chủ nhật, 18/1/2026 10:51 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Casemiro thực hiện màn ăn mừng đầy cảm xúc trong chiến thắng 2-0 của MU trước Man City tại Old Trafford tối 17/1.

Casemiro ăn mừng cuồng nhiệt với Carrick.

Tiền vệ người Brazil có trận đấu tràn đầy năng lượng thuộc vòng 22 Premier League. Anh liên tục thắng các pha tranh chấp ở khu trung tuyến, chơi xông xáo, quyết liệt và là điểm tựa cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ". Khi được rút ra nghỉ, Casemiro nhận tràng pháo tay vang dội từ khán đài Old Trafford, phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc.

Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt lại đến sau đó. Trong những phút bù giờ, Mason Mount đưa được bóng vào lưới Man City, dù bàn thắng sau đó không được công nhận vì VAR. Ngay khoảnh khắc ấy, Casemiro từ băng ghế dự bị lao thẳng ra ngoài khu kỹ thuật để ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt.

Trong lúc phấn khích, Casemiro bất ngờ nhảy thẳng lên lưng Michael Carrick, khiến HLV người Anh hoàn toàn bị "đánh úp". Carrick phải vội giữ thăng bằng cho cậu học trò để tránh một tình huống dở khóc dở cười. Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười, trước khi cả hai trao nhau cái ôm thân mật.

Khoảnh khắc phản ánh bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ MU. Một chiến thắng trước đại kình địch, sự kết nối giữa cầu thủ và HLV, cùng tinh thần chiến đấu được thắp lửa, tất cả tạo nên một buổi tối trọn vẹn tại Old Trafford.

Đêm 17/1, MU đánh bại Man City 2-0, đánh dấu lần ra mắt suôn sẻ của Michael Carrick khi lần thứ hai đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại "Nhà hát của những giấc mơ". Trước đó, Carrick từng tạm thời dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong 3 trận đấu vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021, đạt thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

