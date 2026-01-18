Zirkzee có thể đã chơi trận cuối cùng cho MU

Joshua Zirkzee đứng trước nguy cơ rời MU, sau khi bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận derby Manchester gặp Man City tối 17/1.

Zirkzee có thể chia tay MU trong tháng này.

Ở trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng tạm quyền, Michael Carrick lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1, trao cơ hội đá chính cho Kobbie Mainoo. Trên hàng công, Bryan Mbeumo được xếp đá cao nhất, phía sau là bộ 3 Amad Diallo, Bruno Fernandes và Patrick Dorgu, trong khi Matheus Cunha và Benjamin Sesko ngồi dự bị. Tuy nhiên, cái tên gây chú ý nhất lại là Zirkzee

Zirkzee hoàn toàn vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu, dù mới vào sân từ ghế dự bị ở thất bại 1-2 trước Brighton tại vòng 3 FA Cup cách đó một tuần. Theo ESPN, MU cho biết tiền đạo người Hà Lan gặp vấn đề thể lực trong buổi tập trước trận. Tuy nhiên, truyền thông Italy lập tức dấy lên những đồn đoán về tương lai của cầu thủ này.

Nhà báo Rob Dawson tiết lộ khả năng Zirkzee rời Old Trafford ngay trong tháng này, trong khi ký giả Hà Lan Joost Blaauwhof thậm chí cho rằng tiền đạo 24 tuổi "có thể đã chơi trận cuối cùng cho MU". AS Roma được nhắc đến như bến đỗ tiềm năng, bởi Zirkzee rất muốn gia nhập đội bóng này.

Chuyển tới MU từ Bologna với giá 36,5 triệu bảng vào hè 2024, Zirkzee chưa đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ ghi 2 bàn sau 16 lần ra sân. Dù còn hợp đồng đến năm 2029 và hưởng mức lương khoảng 130.000 bảng/tuần, tương lai của anh tại Old Trafford đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Trở lại với trận derby, MU gây bất ngờ khi đánh bại Man City 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Man City bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm trong cuộc đua vô địch.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.