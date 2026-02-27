Nhánh đấu Champions League gây tranh cãi vì chênh lệch đẳng cấp

Toàn bộ nhà vô địch Champions League trong 10 năm qua đều rơi vào cùng một nhánh, tạo nên sự mất cân bằng rõ rệt ở vòng knock-out.

Real Madrid là đội giàu thành tích nhất của Champions League trong 10 năm qua.

Lá thăm phân nhánh Champions League đang trở thành chủ đề bàn tán khi bức tranh hai nhánh đấu vòng đấu thể hiện sự chênh lệch rõ ràng về đẳng cấp và lịch sử. Thống kê cho thấy mọi đội từng vô địch Champions League trong 10 năm gần đây đều nằm ở nhánh bên trái.

Điều đó đồng nghĩa nhánh này quy tụ toàn bộ các nhà cựu vương của giải đấu trong một thập kỷ trở lại đây. Đây là nhóm CLB sở hữu kinh nghiệm, bản lĩnh và truyền thống chinh phục sân chơi số một châu Âu, điển hình là Real Madrid.

Ngược lại, nhánh bên phải không có bất kỳ đội nào từng đăng quang Champions League trong cùng giai đoạn.

Thay vào đó, tất cả đội ở nhánh này đều từng tham dự Europa League ít nhất một lần trong 10 năm qua. Sự tương phản này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ cân bằng của cấu trúc phân nhánh.

Kết quả hiện tại tạo nên một kịch bản đặc biệt khi nhánh trái trở thành "con đường tử thần", nơi các ứng viên nặng ký buộc phải loại nhau từ sớm, trong khi nhánh phải mở ra cơ hội lớn cho một cái tên ít danh hiệu hơn tiến sâu.

Điều này cũng đồng nghĩa trận chung kết có thể chứng kiến cuộc đối đầu giữa một đội giàu truyền thống vô địch và một CLB chưa từng lên đỉnh trong thập kỷ qua.

Với các nhà cựu vương, hành trình sẽ khốc liệt ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Còn với nhóm còn lại, cánh cửa lịch sử có thể rộng mở hơn bao giờ hết.

Champions League vốn luôn chứa đựng bất ngờ. Nhưng lần này, sự mất cân bằng về lịch sử và thành tích giữa hai nhánh đã tạo thêm gia vị cho cuộc đua. Câu hỏi còn lại là: đẳng cấp quá khứ sẽ tiếp tục lên tiếng, hay một nhà vô địch mới sẽ xuất hiện từ nhánh "không vương miện"?