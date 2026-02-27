Kết quả bốc thăm Champions League bị nghi dàn xếp

Không ít người hâm mộ cho rằng kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League "có mùi sắp đặt" khi Man City tiếp tục chạm trán Real Madrid.

Man City liên tục chạm trán Real Madrid ở Champions League.

Hai ông lớn của bóng đá châu Âu đối đầu sau khi Real vượt qua Benfica ở vòng play-off. Đây là lần thứ 6 họ gặp nhau kể từ mùa 2019/20, và mùa thứ 5 liên tiếp 2 đội đụng độ tại Champions League. Sự lặp lại dày đặc ấy khiến nhiều cổ động viên đặt dấu hỏi.

Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ mỉa mai: "Năm nào cũng vậy", "Sao có thể không dàn xếp?", "Thật khó tin". Số khác cho rằng việc Arsenal rơi vào nhánh dễ thở hơn càng làm dấy lên nghi ngờ có sự sắp đặt. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở suy đoán. Còn trên sân cỏ, những cuộc đại chiến thật sự mới là câu trả lời cuối cùng.

Thử thách dành cho đội thắng cặp đấu giữa Real và Man City không hề nhẹ. Ở tứ kết, họ có thể phải chạm trán Bayern Munich. Nếu tiếp tục tiến sâu, bán kết nhiều khả năng là cuộc đối đầu với một trong những cái tên sừng sỏ như Liverpool, Chelsea, PSG hoặc Galatasaray. Đây rõ ràng là hành trình dày đặc chướng ngại vật.

Trái ngược với nhánh đấu khốc liệt đó, Arsenal được xem là có con đường dễ thở hơn, ít nhất trên lý thuyết. Đội bóng của HLV Mikel Arteta mở màn bằng màn so tài với Bayer Leverkusen. Nếu đi tiếp, họ sẽ gặp Sporting Lisbon hoặc Bodo/Glimt.

Khó khăn lớn nhất của Arsenal có thể chỉ xuất hiện từ bán kết. Ở đó, Barcelona, Newcastle United, Atletico Madrid hoặc Tottenham Hotspur là những đối thủ tiềm năng.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League.