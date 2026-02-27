Lá thăm 'tử thần' gọi tên Real Madrid và Man City

Sau những mùa giải Champions League đầy duyên nợ, lá thăm một lần nữa đưa Real Madrid chạm trán Manchester City ở vòng knock-out mùa này.

Real Madrid tái đấu Man City.

Chiều 27/2 (giờ Việt Nam), lá thăm từ cựu danh thủ Ivan Rakitic đưa Real Madrid gặp Man City tại vòng 1/8 Champions League. Đây đã là mùa thứ năm liên tiếp “Los Blancos” đụng độ đại diện thành Manchester ở đấu trường này.

Lịch sử đang đứng về phía Real Madrid. Trong 15 lần chạm trán, “Los Blancos” thắng 6, hòa 4 và thua 5. Đáng chú ý, hai đội gặp nhau 6 lần ở các vòng knock-out Champions League, trong đó Real Madrid đi tiếp 4 lần, còn Man City thắng 2 lần (vào các năm 2020 và 2023). Riêng 4 mùa gần nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành quyền vào vòng sau tới 3 lần.

Nhưng trong màn đối đầu tại vòng phân hạng Champions League mùa này, Man City thắng 2-1 trên sân Bernabeu nhờ các bàn của Erling Haaland và Nico O'Reilly.

Duyên nợ Real Madrid và Man City chưa dứt.

Theo AS, gặp Man City là thách thức lớn nhất của Real Madrid ở vòng knock-out, khi đội chủ sân Etihad đang có phong độ rất cao. Thầy trò HLV Pep Guardiola tận dụng quãng nghỉ Champions League để tăng tốc ở các đấu trường quốc nội.

Cụ thể, Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal tại Premier League, tiến sâu ở FA Cup và giành vé vào chung kết League Cup. Ngoài ra, “The Citizens” đang sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường và chưa nếm mùi thất bại kể từ cú sảy chân trước Bodo/Glimt ở vòng phân hạng.

Lực lượng của Man City cũng được tăng cường đáng kể khi một loạt trụ cột trở lại đúng thời điểm. Chân sút số một Erling Haaland đã tìm lại bản năng săn bàn, đồng thời đóng góp vào lối chơi chung bằng khả năng kiến tạo và hỗ trợ phòng ngự.

Bên cạnh đó, những tân binh như Antoine Semenyo và Marc Guehi sẵn sàng ra mắt đấu trường châu lục trong màu áo mới, hứa hẹn mang đến thêm chiều sâu cho đội hình Man City.

Những cuộc thư hùng giữa hai đội tại Champions League luôn kịch tính và giàu cảm xúc. Từ màn ngược dòng kinh điển tại Bernabéu năm 2022 với khoảnh khắc lóe sáng của Rodrygo, đến chiến thắng hủy diệt 4-0 của Man City tại Etihad mùa 2022/23 trước khi lên ngôi vô địch, tất cả đã tạo nên một chương đặc biệt trong lịch sử giải đấu.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.