FIFPRO ra mắt giải thưởng đặc biệt tại Asian Cup nữ 2026

Lần đầu tiên tại một giải đấu nữ cấp châu lục ở châu Á, danh hiệu Đội hình tiêu biểu được quyết định hoàn toàn bởi chính các cầu thủ tham dự.

Ngày 4/3, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có trận ra quân giải bóng đá nữ châu Á gặp Ấn Độ.

FIFPRO Châu Á/Châu Đại Dương chính thức công bố việc ra mắt giải thưởng “Đội hình tiêu biểu của giải” dành cho giải bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup), đánh dấu bước ngoặt về tiếng nói của cầu thủ trong bóng đá nữ khu vực.

Điểm đặc biệt của giải thưởng này nằm ở cơ chế bầu chọn. Toàn bộ đội hình tiêu biểu sẽ do chính các cầu thủ tham dự giải bỏ phiếu. Đây là mô hình tương tự FIFPRO World 11, danh hiệu toàn cầu danh giá được bầu chọn hoàn toàn bởi cầu thủ, dành cho cầu thủ.

Theo bà Shoko Tsuji, Tổng thư ký FIFPRO Châu Á/Châu Đại Dương, việc đưa tiếng nói của cầu thủ vào trung tâm của một giải đấu lớn là bước tiến quan trọng.

“Giải bóng đá nữ châu Á năm nay được kỳ vọng là một trong những kỳ giải lớn nhất lịch sử. Việc các cầu thủ có cơ hội ghi nhận và tôn vinh lẫn nhau thông qua một giải thưởng do chính họ bầu chọn là điều hoàn toàn xứng đáng”, bà Tsuji nhấn mạnh.

Sau khi giải khép lại, cầu thủ của cả 12 đội tuyển tham dự sẽ được yêu cầu bầu chọn ba cái tên xuất sắc nhất ở từng vị trí. Những người nhận được nhiều phiếu nhất sẽ tạo thành Đội hình tiêu biểu chính thức của giải.

Trước đó, một hội đồng độc lập gồm các cựu cầu thủ, cầu thủ đang thi đấu và nhà báo uy tín trong khu vực sẽ theo dõi toàn bộ giải đấu để đề xuất danh sách rút gọn theo từng vị trí. Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo chuyên môn. Các cầu thủ vẫn có quyền bầu chọn bất kỳ cầu thủ nào tham dự giải, kể cả khi không có tên trong shortlist.

Hội đồng nói trên quy tụ những gương mặt giàu thành tích, bao gồm các nhà vô địch giải bóng đá nữ châu Á, một nhà vô địch FIFA World Cup nữ và đội trưởng đội tuyển nữ quốc gia Pakistan.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản - Mana Iwabuchi, từng vô địch World Cup nữ, bày tỏ sự hào hứng khi tham gia vào quá trình này.

“Được góp phần tôn vinh những cầu thủ sẽ làm nên sức sống cho giải đấu là một vinh dự lớn. Tôi hiểu việc được chính những cầu thủ thi đấu cùng và đối đầu ghi nhận có ý nghĩa như thế nào. Vì thế tôi rất tự hào khi được ủng hộ sáng kiến này”, Iwabuchi chia sẻ.

Trong bối cảnh bóng đá nữ châu Á đang tăng trưởng mạnh về chuyên môn lẫn tính chuyên nghiệp, giải thưởng mới của FIFPRO không chỉ mang tính biểu tượng. Nó còn phản ánh sự chuyển dịch quan trọng: cầu thủ không chỉ là trung tâm của cuộc chơi trên sân, mà còn có tiếng nói trong việc xác lập chuẩn mực tôn vinh và ghi nhận thành tích ở cấp độ châu lục.

Tại giải bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng C, cùng với Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa. Ngày 4/3, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có trận ra quân gặp Ấn Độ.