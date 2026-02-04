Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Indonesia xin đăng cai Asian Cup 2031

  • Thứ tư, 4/2/2026 16:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức nộp đơn lên LĐBĐ châu Á (AFC), để chạy đua giành quyền tổ chức Asian Cup 2031.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir, muốn đăng cai Asian Cup 2031.

Theo thông tin do chính PSSI tiết lộ, Indonesia sẽ cạnh tranh trực tiếp với các ứng cử viên khác bao gồm Australia, Hàn Quốc, Kuwait và liên minh chung gồm Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. Đất nước vạn đảo muốn một mình đăng cai giải đấu, không liên minh đa quốc gia như lần trước.

Lần cuối cùng Indonesia tham gia tổ chức AFC Asian Cup là vào năm 2007. Khi đó, giải đấu được đồng đăng cai bởi bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử AFC Asian Cup được tổ chức bởi nhiều quốc gia cùng lúc. Indonesia khi đó đóng vai trò quan trọng với việc tổ chức trận chung kết tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta).

Việc nộp đơn đăng cai Asian Cup 2031 tiếp tục đánh dấu tham vọng mạnh mẽ của Indonesia trong cuộc đua đăng cai các sự kiện thể thao lớn. Năm 2023, Indonesia từng đăng cai U17 World Cup. Trước đó, họ cũng tổ chức ASIAD hay các sự kiện thể thao lớn của khu vực hay châu Á.

Với nền tảng cơ sở hạ tầng đang cải thiện và sở hữu cộng đồng CĐV đam mê bóng đá cuồng nhiệt, Indonesia đang đặt nhiều kỳ vọng vào chiến dịch ứng cử này.

VĐV bóng chuyền biến lời xin lỗi 'kiểu Nhật Bản' lên tầm cao mới Chỉ trong vài giây ngẫu hứng, Yuji Nishida khiến cả khán đài bật cười và mạng xã hội dậy sóng khi biến một lời xin lỗi thành khoảnh khắc văn hóa đầy tinh tế của thể thao Nhật Bản.

Neymar tiến sát ngày tái xuất ĐT Brazil

Truyền thông Brazil khẳng định Neymar sẽ được triệu tập lên ĐT Brazil cho các trận giao hữu tháng 3 gặp Pháp và Croatia.

2 giờ trước

HLV tuyển Pháp bảo vệ Mbappe

Didier Deschamps, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, lên tiếng bảo vệ Kylian Mbappe trước những chỉ trích về việc chạy ít của tiền đạo này.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Indonesia Asian Cup 2031

    Đọc tiếp

    MU ra quyet dinh ve Ronaldo hinh anh

    MU ra quyết định về Ronaldo

    2 giờ trước 15:00 4/2/2026

    0

    Manchester United không có ý định đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

    Hanh vi dang ngo cua trong tai bat tran Barcelona hinh anh

    Hành vi đáng ngờ của trọng tài bắt trận Barcelona

    3 giờ trước 13:50 4/2/2026

    0

    Một làn sóng tranh cãi đang bùng lên tại Tây Ban Nha sau trận đấu giữa Barcelona và Albacete, khi người hâm mộ cho rằng trọng tài Jose Munuera Montero đã có phản ứng "đáng ngờ" ở những giây cuối trận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý