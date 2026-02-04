Indonesia xin đăng cai Asian Cup 2031

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức nộp đơn lên LĐBĐ châu Á (AFC), để chạy đua giành quyền tổ chức Asian Cup 2031.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir, muốn đăng cai Asian Cup 2031.

Theo thông tin do chính PSSI tiết lộ, Indonesia sẽ cạnh tranh trực tiếp với các ứng cử viên khác bao gồm Australia, Hàn Quốc, Kuwait và liên minh chung gồm Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. Đất nước vạn đảo muốn một mình đăng cai giải đấu, không liên minh đa quốc gia như lần trước.

Lần cuối cùng Indonesia tham gia tổ chức AFC Asian Cup là vào năm 2007. Khi đó, giải đấu được đồng đăng cai bởi bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử AFC Asian Cup được tổ chức bởi nhiều quốc gia cùng lúc. Indonesia khi đó đóng vai trò quan trọng với việc tổ chức trận chung kết tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta).

Việc nộp đơn đăng cai Asian Cup 2031 tiếp tục đánh dấu tham vọng mạnh mẽ của Indonesia trong cuộc đua đăng cai các sự kiện thể thao lớn. Năm 2023, Indonesia từng đăng cai U17 World Cup. Trước đó, họ cũng tổ chức ASIAD hay các sự kiện thể thao lớn của khu vực hay châu Á.

Với nền tảng cơ sở hạ tầng đang cải thiện và sở hữu cộng đồng CĐV đam mê bóng đá cuồng nhiệt, Indonesia đang đặt nhiều kỳ vọng vào chiến dịch ứng cử này.

VĐV bóng chuyền biến lời xin lỗi 'kiểu Nhật Bản' lên tầm cao mới Chỉ trong vài giây ngẫu hứng, Yuji Nishida khiến cả khán đài bật cười và mạng xã hội dậy sóng khi biến một lời xin lỗi thành khoảnh khắc văn hóa đầy tinh tế của thể thao Nhật Bản.