HLV tuyển Pháp bảo vệ Mbappe

Didier Deschamps, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, lên tiếng bảo vệ Kylian Mbappe trước những chỉ trích về việc chạy ít của tiền đạo này.

Mbappe vẫn khẳng định đẳng cấp của ngôi sao lớn

Phát biểu tại Festival Báo chí Thể thao ở Laval (Pháp), Deschamps khẳng định rằng việc Mbappe bị tô vẽ hình ảnh như một cầu thủ ích kỷ, xem trọng thành tích cá nhân là không đúng với thực tế.

Ông nói: “Mbappe bị gán mác ích kỷ và ít chạy? Đó là phân tích của các bạn. Tôi không nghĩ như vậy, dù một số cầu thủ có thể chạy ít hơn những người khác. Nếu các bạn muốn Mbappe chạy ít nhất 11 km mỗi trận, thì đừng bận tâm nữa, cậu ấy sẽ không làm điều đó".

Deschamps khẳng định: "Tuy nhiên, cậu ấy có nhiều phẩm chất khác quan trọng và có thể quyết định trận đấu. Các bạn có thể thích Kylian, hoặc không thích, nhưng giới trẻ hâm mộ anh ấy. Đó là một tiền đạo, và sẽ thật nực cười nếu cậu ấy không có một mức độ ích kỷ nhất định".

Deschamps cũng khẳng định Mbappé trưởng thành hơn trong vai trò lãnh đạo, trở thành đội trưởng và ảnh hưởng tích cực đến cả đội. Những lời bảo vệ này được đưa ra trong bối cảnh Mbappé vẫn thường xuyên nhận chỉ trích về phong cách chơi, đặc biệt liên quan đến khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự.

