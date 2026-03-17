Pep Guardiola: 'Real vô địch 15 lần nhưng thua nhiều hơn thắng'

  Thứ ba, 17/3/2026 06:12 (GMT+7)
Trước lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Real Madrid, HLV Pep Guardiola khẳng định bóng đá không đơn thuần là câu chuyện thắng - thua.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ Marca, HLV trưởng của Man City nhấn mạnh điều quan trọng nhất không phải là những lời nhận xét từ bên ngoài, mà cách đội bóng tự nhìn nhận bản thân. " Trong thể thao, bạn có thể mắc sai lầm, đối thủ có thể chơi tốt hơn và bạn phải chấp nhận điều đó để cải thiện. Hãy thử lại vào năm sau", Pep chia sẻ.

Guardiola cũng cho rằng thất bại là một phần tự nhiên của thể thao. Theo ông, ngay cả những đội bóng vĩ đại nhất cũng không thể luôn chiến thắng. Lấy ví dụ về Real Madrid, đội bóng 15 lần vô địch Champions League, Pep nhấn mạnh rằng họ trải qua hàng trăm trận đấu ở giải đấu này, nghĩa là số lần thất bại cũng không hề ít.

"Trong thể thao, bạn thua nhiều hơn thắng. Câu hỏi là bạn dành bao lâu để nghĩ về điều đó, một ngày, hai ngày? Sau cùng, mặt trời vẫn mọc và bạn phải tiếp tục", ông nói.

Bên cạnh triết lý về thất bại, Guardiola cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông cần một trận đấu hoàn hảo nếu muốn tạo nên màn lội ngược dòng. Ông tin rằng các cầu thủ vẫn có thể tạo ra cơ hội, nhưng điều quan trọng là phải phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định.

Pep cũng nhắc lại những màn lội ngược dòng đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là trận đấu với Aston Villa giúp Manchester City giành chức vô địch Premier League. Tuy vậy, ông hiểu rằng những điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi cả đội chơi với tinh thần chiến đấu cao nhất.

Ở lượt đi tại Bernabeu, Man City thua 0-3 và cần thắng với cách biệt 4 bàn trên sân nhà mới có thể đi tiếp.

