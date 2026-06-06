7 cầu thủ có thể trở thành tân binh MU hè này

Rafael Leao từ lâu đã được liên hệ với Premier League và được cho là rất muốn thử sức tại Anh. Dù trải qua mùa giải chưa thật sự như ý trong màu áo AC Milan, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những ngôi sao chạy cánh đáng gờm ở châu Âu. Khả năng bứt tốc và tạo khác biệt ở cánh trái khiến anh trở thành mục tiêu đáng chú ý của MU.