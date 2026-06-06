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Thể thao

7 cầu thủ có thể trở thành tân binh MU hè này

  • Thứ bảy, 6/6/2026 17:20 (GMT+7)
  • 36 phút trước

World Cup 2026 là cơ hội để MU đánh giá 7 mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng cho kế hoạch tái thiết đội hình dưới thời Michael Carrick.

MU anh 1

Elliot Anderson là một trong những tiền vệ được săn đón nhất nước Anh hiện nay. Ngôi sao của Nottingham Forest gây ấn tượng nhờ khả năng cầm nhịp, sự điềm tĩnh và cường độ hoạt động cao. Nếu tỏa sáng tại World Cup cùng tuyển Anh, Anderson hoàn toàn có thể trở thành một trong những thương vụ đình đám nhất hè 2026.
MU anh 2

Morgan Rogers đang nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Thomas Tuchel trong màu áo tuyển Anh. Cầu thủ Aston Villa có thể chơi tốt ở cả vị trí chạy cánh lẫn hộ công nhờ nền tảng kỹ thuật và tư duy tấn công hiện đại. Với tiềm năng phát triển lớn, Rogers được xem là ứng viên sáng giá để kế thừa vai trò sáng tạo trong tương lai.
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Rafael Leao từ lâu đã được liên hệ với Premier League và được cho là rất muốn thử sức tại Anh. Dù trải qua mùa giải chưa thật sự như ý trong màu áo AC Milan, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những ngôi sao chạy cánh đáng gờm ở châu Âu. Khả năng bứt tốc và tạo khác biệt ở cánh trái khiến anh trở thành mục tiêu đáng chú ý của MU.
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Aurelien Tchouameni được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay. Ngôi sao của Real Madrid nổi bật nhờ khả năng thu hồi bóng, tranh chấp mạnh mẽ và phân phối bóng chính xác. Ở tuổi 26, tuyển thủ Pháp được xem là sự nâng cấp lý tưởng cho tuyến giữa của MU.
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Yan Diomande (áo trắng) đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu sau mùa giải ghi 13 bàn và kiến tạo 10 lần. Ngôi sao 19 tuổi sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cực cao ở hành lang cánh. RB Leipzig được cho là đòi hơn 112 triệu bảng, song MU có thể đàm phán với mức phí rẻ hơn.
MU anh 6

Tyler Adams từ lâu nằm trong tầm ngắm của MU nhờ khả năng đánh chặn và hoạt động bền bỉ ở khu trung tuyến. Tiền vệ thuộc biên chế Bournemouth có thể mang đến chiều sâu đội hình cho một mùa giải nhiều mặt trận. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương liên tiếp vẫn là dấu hỏi lớn với đội chủ sân Old Trafford.
MU anh 7

Iliman Ndiaye (áo xanh) là mẫu cầu thủ chạy cánh truyền thống với khả năng rê dắt và xâm nhập vùng cấm nguy hiểm. Tuyển thủ Senegal đóng góp dấu giày vào 9 bàn thắng mùa giải này và đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Sự đa năng của Ndiaye có thể giúp anh trở thành phương án xoay tua hữu ích với MU.
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