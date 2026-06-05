Rõ khả năng chủ Qatar trở lại thâu tóm MU

Hy vọng về một cuộc thâu tóm toàn diện MU từ phía Qatar một lần nữa bị đặt dấu hỏi, bất chấp những biến động trong nội bộ nhà Glazer.

Ông chủ Qatar từng rất muốn có MU.

Theo Bloomberg, một số cổ đông trong gia đình Glazer đang xem xét phương án thoái một phần hoặc toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại MU. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc đổi chủ mới tại CLB giàu truyền thống nhất nước Anh.

Tuy nhiên, Daily Mail khẳng định khả năng tỷ phú Sheikh Jassim quay trở lại cuộc đua thâu tóm đội chủ sân Old Trafford được cho là rất thấp.

Đáng chú ý, nhóm đầu tư Qatar chưa nhận được bất kỳ lời tiếp cận nào liên quan đến việc mua cổ phần tại MU. Nguồn tin cũng khẳng định khả năng Sheikh Jassim tái khởi động thương vụ là "rất khó xảy ra", ngay cả khi phía Glazer chủ động liên hệ.

Trước đó, Sheikh Jassim là ứng viên nặng ký trong cuộc đua mua lại "Quỷ đỏ" vào năm 2023. Dù vậy, sau nhiều tháng đàm phán kéo dài mà không đạt được thỏa thuận, Sheikh Jassim quyết định rút lui khỏi thương vụ. Sau đó, Sir Jim Ratcliffe thông qua tập đoàn INEOS hoàn tất việc mua 27,7% cổ phần MU và tiếp quản hoạt động bóng đá của CLB.

Gia đình Glazer tiếp quản MU từ năm 2005 trong giai đoạn Sir Alex Ferguson còn tại vị. Dưới thời chủ sở hữu người Mỹ, CLB giành nhiều danh hiệu lớn, bao gồm 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Tuy nhiên, khoản nợ ngày càng tăng cùng cách điều hành gây tranh cãi khiến nhà Glazer liên tục trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ.