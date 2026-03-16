Real ra giá kỷ lục cho sao Bayern

Làng bóng đá châu Âu những ngày qua xôn xao trước thông tin Real Madrid sẵn sàng chi tới 160 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao tấn công Michael Olise từ Bayern Munich.

Olise nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Ekrem Konur, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ người Pháp và đang cân nhắc một thương vụ bom tấn vào cuối mùa giải. Konur khẳng định đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể đưa ra lời đề nghị lên tới 160 triệu euro, mức phí biến Olise thành tân binh đắt nhất lịch sử sân Bernabeu.

Dù vậy, Bild lại tỏ ra hoài nghi. Nhà báo Christian Falk cho biết thông tin này đang lan rộng nhưng được nhiều người xem là “khó tin”.

Theo đánh giá của truyền thông Đức, Bayern Munich hiện không có kế hoạch bán Olise, đặc biệt khi cầu thủ này vẫn còn hợp đồng dài hạn tới năm 2029 và không có điều khoản giải phóng.

Olise gia nhập Bayern Munich vào năm 2024 với mức phí khoảng 60 triệu euro sau khi tỏa sáng trong màu áo Crystal Palace. Trước đó, anh từng trưởng thành từ các học viện trẻ của Chelsea, Arsenal và Manchester City, trước khi phát triển sự nghiệp tại Reading rồi bước lên Premier League.

Ở mùa giải hiện tại, cầu thủ tấn công 24 tuổi đang thể hiện phong độ bùng nổ với 15 bàn thắng và 27 pha kiến tạo sau 38 trận, trở thành một trong những nhân tố sáng tạo nhất của Bayern. Giá trị thị trường của Olise hiện được ước tính khoảng 130 triệu euro.

Chia sẻ về phong cách thi đấu, Olise cho biết luôn được khuyến khích chơi tự do: “Khi ở một vị trí nhất định, huấn luyện viên muốn tôi vượt qua đối thủ trong những tình huống một đối một, dứt điểm và chơi bóng theo bản năng”.

Dù tin đồn chuyển nhượng sang Real Madrid đang gây chú ý, bản thân Olise khẳng định mục tiêu của anh vẫn rất rõ ràng: “Khi bạn chơi cho Bayern, bạn muốn giành chiến thắng mọi danh hiệu".

