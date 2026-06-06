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Thể thao

Hành trình chông gai của Argentina tại World Cup

  • Thứ bảy, 6/6/2026 21:07 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Siêu máy tính Opta vừa vạch ra hành trình bảo vệ ngai vàng đầy kịch tính của Argentina, nơi Lionel Messi có thể biến những kịch bản điên rồ nhất thành hiện thực.

Lionel Messi và các đồng đội có thể chạm trán những đối thủ sừng sỏ tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Với xác suất vượt qua vòng bảng lên tới 96,9%, đoàn quân của Lionel Scaloni được dự báo sẽ dễ dàng tiến vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu từ vòng 32 đội. Argentina có thể đối đầu với "người hàng xóm" khó chịu Uruguay. Dù đây là rào cản lớn, lịch sử đứng về phía Messi và đồng đội khi "Albiceleste" thắng 8/9 lần chạm trán gần nhất.

Sau khi vượt qua Uruguay và ẩn số Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội, Argentina hoàn toàn có thể đối đầu Bồ Đào Nha tại tứ kết. Lần đầu tiên tại một kỳ World Cup, Messi và Ronaldo có dịp chạm trán nhau nếu hai đội duy trì phong độ ấn tượng đúng như tính toán.

Nếu vượt qua Bồ Đào Nha, Argentina sẽ bước vào trận bán kết với đương kim vô địch EURO, Tây Ban Nha. Dù "La Roja" được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch, Argentina với bản lĩnh của đội bóng chưa từng thua ở bán kết World Cup (5/5 lần chiến thắng) sẽ biết cách ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Kịch bản trong mơ sẽ khép lại bằng trận chung kết tái hiện năm 2022 tại sân vận động MetLife, Argentina gặp lại Pháp. Trong trường hợp giả định này, Messi có thể trở thành đội trưởng đầu tiên trong lịch sử nâng cao chiếc cúp vàng ở hai kỳ liên tiếp, chính thức khép lại một kỷ nguyên huyền thoại.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.

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