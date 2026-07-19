CLB TP.HCM I tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch

CLB TP.HCM I khép lại lượt đi giải nữ VĐQG 2026 ở ngôi đầu sau chiến thắng 3-2 trước PP Hà Nam chiều 19/7.

TP.HCM I kết thúc lượt đi giải nữ VĐQG 2026 với thành tích bất bại và 16 điểm.

Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ngay phút 5. Từ pha phối hợp tấn công nhanh, Tuyết Ngân dứt điểm chính xác, đưa TP.HCM I vượt lên.

PP Hà Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn cùng sự ổn định của thủ môn Kim Thanh. Phút 30, K’Thủa nhân đôi cách biệt cho đội khách. Trước khi hiệp một khép lại, TP.HCM I ghi thêm một bàn để dẫn 3-0.

Đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Phút 49, Hồng Yêu tung cú dứt điểm đẹp mắt, rút ngắn tỷ số còn 1-3. Đến phút 82, Lan Anh ghi bàn thứ hai cho PP Hà Nam, mở ra hy vọng giành điểm.

Tuy nhiên, TP.HCM I bảo toàn chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp đội bóng thành phố mang tên Bác kết thúc lượt đi với 16 điểm, hơn Hà Nội I ba điểm và chưa thua trận nào.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I thắng Than KSVN 3-0. Đội bóng thủ đô kiểm soát thế trận và không cho đối phương nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Sau sáu vòng, Hà Nội I đứng thứ hai với 13 điểm.

Thái Nguyên T&T cũng tạo ra chiến thắng đậm nhất vòng khi đánh bại TP.HCM II với tỷ số 5-0. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong hiệp một trước hàng thủ chơi tập trung của đối phương nhưng bùng nổ sau giờ nghỉ.

Bích Thùy mở tỷ số đầu hiệp hai, trước khi Thúy Hằng và Minh Chuyên lần lượt ghi bàn ở các phút 49 và 51. Phút 62, Bích Thùy hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền. Minh Chuyên ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 75.

Thái Nguyên T&T kết thúc lượt đi ở vị trí thứ ba với 12 điểm, chỉ kém Hà Nội I một điểm. PP Hà Nam đứng thứ tư với 8 điểm, trong khi Than KSVN, TP.HCM II và Hà Nội II lần lượt xếp ở ba vị trí cuối bảng.