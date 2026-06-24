CLB Hà Nội I lên ngôi nhất bảng

Hà Nội I thắng TP.HCM II 2-1 ở lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026 để tạm chiếm ngôi đầu.

Hà Nội I có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026.

Hà Nội I có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026, nhưng màn trình diễn trước TP.HCM II chưa thật sự thuyết phục.

Ở trận đấu sớm nhất lượt hai, Hà Nội I được đánh giá vượt trội so với TP.HCM II. Đội bóng thủ đô nhanh chóng tạo sức ép và chỉ cần 10 phút để mở tỷ số. Hải Yến tận dụng thời cơ, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Cẩm My, đưa Hà Nội I vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm tưởng như sẽ giúp Hà Nội I có thế trận dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn chơi thiếu mạch lạc trong phần còn lại của hiệp một. Các pha phối hợp tấn công không đủ sắc nét, trong khi TP.HCM II chủ động lùi sâu, phòng ngự số đông và hạn chế đáng kể khoảng trống trước khung thành.

Dù bị đánh giá thấp hơn, các học trò của HLV Lưu Ngọc Mai cho thấy sự kiên trì. Họ phòng ngự tập trung, tranh chấp quyết liệt và khiến Hà Nội I không thể ghi thêm bàn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Hà Nội I vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục đẩy đội hình lên cao, nhưng sự bế tắc trong cách tiếp cận khung thành TP.HCM II tiếp tục xuất hiện. Thậm chí, các cầu thủ trẻ TP.HCM II có một vài tình huống phản công khiến hàng thủ đội bóng thủ đô phải vất vả xử lý.

Phải đến phút 69, Hà Nội I mới có bàn nhân đôi cách biệt. Thùy Nhi dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp đội nhà tạo khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, trận đấu chưa khép lại dễ dàng với Hà Nội I. Phút 82, Thục Nghi bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho TP.HCM II. Pha lập công này khiến những phút cuối trở nên căng thẳng hơn, nhưng đội bóng trẻ phía Nam không thể tìm thêm bàn gỡ.

Thắng 2-1, Hà Nội I có 6 điểm sau hai lượt trận, ghi 7 bàn và để lọt lưới 2 lần, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. TP.HCM II tiếp tục đứng cuối sau hai trận toàn thua.

Ngày 25/6, lượt trận thứ hai tiếp tục với hai cặp đấu Hà Nội II - TP.HCM I và Than KSVN - Thái Nguyên T&T. TP.HCM I có cơ hội lấy lại ngôi đầu, trong khi cuộc đối đầu giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T được chờ đợi cân bằng và quyết liệt hơn.