VFF hợp tác EA Sports mang nhiều quyền lợi cho game thủ FC Online

Sự kiện hợp tác bản quyền giữa VFF và EA Sports FC tạo sức nóng trong cộng đồng FC Online Việt Nam.

Sau màn hợp tác, không chỉ được điều khiển cầu thủ khoác lên mình màu cờ sắc áo, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn tận hưởng mùa hè với nhiều hoạt động thú vị.

VFF hợp tác bản quyền EA Sports.

Hơn cả bản hợp đồng thương mại, sự kiện hợp tác giữa VFF và “ông lớn” ngành trò chơi điện tử EA Sports FC là bước ngoặt lớn. Màn hợp tác này đồng nghĩa với việc FC Online chính thức sở hữu trọn vẹn bản quyền từ áo đấu cho đến huy hiệu của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau gần 8 năm ra mắt. Nhờ vậy, ranh giới giữa sân cỏ ngoài đời thực và thảm cỏ trong game được xóa nhòa, mang lại trải nghiệm chân thực cho hàng triệu HLV online.

Người chơi nhận 3 vật phẩm Việt Nam khi đăng nhập đủ 15 phút trong game.

Hiểu được sức nóng của sự kiện, FC Online “chiều lòng” cộng đồng bằng việc tặng đồng phục đội tuyển quốc gia cho người chơi. Cụ thể, khi đăng nhập đủ 15 phút trong game, người chơi sẽ nhận 3 vật phẩm Việt Nam gồm áo đấu sân khách, áo đấu sân nhà và huy hiệu VFF.

Bên cạnh đồng phục đội tuyển quốc gia, chế độ chơi mới kick-off cũng vừa mới ra mắt trong FC Online, với nhiều tính năng thú vị.

Chế độ trò chơi trong game được nâng cấp.

Chế độ này cho phép game thủ lựa chọn đội tuyển quốc gia Việt Nam với dàn nhân sự chất lượng để tranh đấu với "ông lớn" của bóng đá thế giới như Pháp, Brazil, hay Anh. Trải nghiệm được điều khiển đội hình Việt Nam chỉ số khủng, khoác áo đấu chính thức của đội tuyển quốc gia thi đấu giữa sân vận động quốc tế và ghi bàn - hứa hẹn mang lại cảm giác tuyệt vời. Đây sẽ là chế độ trò chơi hấp dẫn cho cộng đồng game thủ trong ngày hè tới.

Cộng đồng game thủ có thể truy cập FC Online để nhận đồng phục và huy hiệu đội tuyển quốc gia Việt Nam từ hôm nay.