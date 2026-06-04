Đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong EA Sports FC với bản quyền đầy đủ

Hình ảnh tuyển quốc gia lần đầu được thể hiện đầy đủ với áo đấu, huy hiệu chính thức trong FC Online Việt Nam và FC Mobile Việt Nam, mang tới trải nghiệm chân thực hơn bao giờ hết.

Mới đây, EA Sports FC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố quan hệ hợp tác chính thức, đưa đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam hiện diện đầy đủ trong EA Sports FC Online và EA Sports FC Mobile tại Việt Nam - hai tựa game do Garena vận hành và phát hành. Với cộng đồng game thủ và người hâm mộ bóng đá, đây là tin vui được chờ đợi từ lâu.

Trải nghiệm chân thực hơn bao giờ hết

EA Sports FC Online và EA Sports FC Mobile Việt Nam đã có nhiều năm xây dựng cộng đồng game bóng đá vững mạnh tại Việt Nam, đồng thời liên tục đưa các cầu thủ Việt Nam vào game. Hợp tác mới với VFF bổ sung thêm lớp nhận diện chính thức của đội tuyển quốc gia vào hành trình đó, mang đến cho người hâm mộ cách chân thực hơn để kết nối với bóng đá Việt Nam trong game.

Thực tế, phải đến lần hợp tác này, đội tuyển quốc gia mới có thêm áo đấu, huy hiệu và hình ảnh nhận diện chính thức từ VFF - đúng như những gì người hâm mộ vẫn thấy trên sân cỏ thực tế. Người chơi giờ đây có thể nắm trong tay đội hình tuyển Việt Nam với màu áo, huy hiệu đúng chuẩn, khiến cảm giác đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong game trở nên trọn vẹn và gần gũi hơn rất nhiều.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam trong chế độ Giải vô địch thế giới của FC Mobile.

“Thông qua hợp tác với EA Sports FC, hình ảnh chính thức của đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam sẽ lần đầu tiên được hiện diện chính thức trong EA Sports FC Online và EA Sports FC Mobile với đầy đủ bản sắc, bao gồm trang phục thi đấu, huy hiệu… Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào bóng đá Việt Nam không chỉ trên sân cỏ, phương tiện truyền thông mà còn trong thế giới kỹ thuật số đang là xu hướng tất yếu hiện nay”, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chia sẻ.

Mùa hè bóng đá sôi động

Từ tháng 6 này, người chơi EA Sports FC Online và EA Sports FC Mobile tại Việt Nam sẽ được trải nghiệm:

- Áo đấu, huy hiệu và hình ảnh nhận diện chính thức của Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam trong EA Sports FC Online Việt Nam và EA Sports FC Mobile Việt Nam;

- Tên cầu thủ, hình ảnh và dữ liệu cầu thủ chính thức, trong phạm vi áp dụng;

- Một số hoạt động cộng đồng và truyền thông gắn liền với đội tuyển quốc gia;

- Nội dung phối hợp trên các kênh chính thức liên quan.

Chuỗi hoạt động hè của FC Mobile Việt Nam. Ảnh chụp từ website.

“EA Sports FC Online Việt Nam và EA Sports FC Mobile Việt Nam đã đồng hành cộng đồng bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có việc liên tục đưa các cầu thủ Việt Nam vào game. Chúng tôi luôn xem đây không đơn thuần là một trò chơi, mà đã trở thành sân chơi chính thức dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác này nay đã chính thức trở thành hiện thực. Việc ký kết diễn ra giữa một mùa hè sôi động, khi không khí bóng đá đang lan tỏa khắp nơi, càng khiến cho khoảnh khắc này thêm phần ý nghĩa”, ông Nhan Phước Quang, Giám đốc Sản phẩm Game, Garena Việt Nam, cho biết.

Chuỗi hoạt động hè của FC Online Việt Nam. Ảnh chụp từ webiste.

Hợp tác với VFF sẽ là một trong những cột mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động bóng đá mùa hè năm nay trên EA Sports FC Online và EA Sports FC Mobile Việt Nam. Thông tin chi tiết hơn về nội dung trong game và các hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục được chia sẻ thông qua các kênh chính thức.