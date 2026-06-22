Lý do Nguyễn Filip vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Nguyễn Filip cho biết thỏa thuận giữa VFF với CLB Công an Hà Nội là lý do anh vắng mặt trong đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

"Luôn là một vinh dự lớn đối với tôi khi được đại diện cho Việt Nam, đặc biệt là tại một giải đấu quan trọng như ASEAN Cup. Tuy nhiên, sau khi có sự thống nhất giữa câu lạc bộ và VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - PV), tôi sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite", dòng trạng thái trên trang cá nhân Nguyễn Filip chiều 22/6 có đoạn.

"Tôi tin rằng nếu chúng tôi thành công, đây sẽ là bước tiến rất có lợi về lâu dài, không chỉ cho câu lạc bộ, mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn sẽ luôn theo dõi và chúc các đồng đội thi đấu thật tốt", thủ môn 33 tuổi viết thêm.

Ngày 22/6, Nguyễn Filip tiết lộ lý do không lên hội quân cùng tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6/2026 thông qua bài đăng trên mạng xã hội.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 tới 26/8. Trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite giữa CLB Công an Hà Nội và Adelaide United diễn ra ngày 11/8, trùng với lịch thi đấu của tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu rất quan trọng với thầy trò HLV Alexandre Polking. Trong lịch sử, CLB Công an Hà Nội chưa từng góp mặt tại giải đấu cao nhất châu Á.

Với riêng cá nhân Nguyễn Filip, thủ thành mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - CH Czech lọt vào đội hình tiêu biểu V.League mùa vừa qua và là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình vô địch của đội bóng ngành công an.

Ở kỳ ASEAN Cup gần nhất, Nguyễn Filip là thủ môn dự bị cho Nguyễn Đình Triệu trên hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam. Ở trận đấu gần nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik, thắng Malaysia 3-1 tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3, thủ thành sinh năm 1992 bắt chính.

Không có Nguyễn Filip, ba thủ môn của tuyển Việt Nam hiện là Trần Trung Kiên, Lê Giang Patrik và Đặng Văn Lâm.