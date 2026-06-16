Hai sự vắng mặt đáng tiếc ở tuyển Việt Nam

Một người từng là thủ môn hay nhất, một người vẫn đạt phong độ cực cao. Họ đều có tên trong đội hình tiêu biểu V.League nhưng chưa có tên trong danh sách tuyển Việt Nam đợt này.

Ngoài Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh, tất cả nội binh có trong đội hình tiêu biểu V.League 2025/26 đều được tuyển Việt Nam triệu tập, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của bộ đôi Việt kiều vì thế đã tạo nên nhiều băn khoăn. Bởi họ không chỉ hiện diện ở đội hình hay nhất mùa, Nguyễn Filip và Quang Vinh còn là hai trong số những mảnh ghép quan trọng trên hành trình vô địch của CLB Công an Hà Nội và luôn có suất trên tuyển suốt thời gian qua.

Đội hình tiêu biểu V.League 2025/26. Trong 4 nội binh mà CLB Công an Hà Nội đóng góp, chỉ Quang Hải và Đình Bắc lên tuyển đợt này.

Nguyễn Filip: Danh tiếng không còn tương xứng với phong độ

Trong hai ngoại binh này, trường hợp của Nguyễn Filip có phần dễ hiểu hơn. Anh là một trong những cầu thủ Việt kiều có đẳng cấp cao nhất lịch sử, từng được triệu tập lên tuyển CH Czech, thi đấu tại Europa League và Europa Conference League, đồng thời có giai đoạn là thủ môn số một của tuyển Việt Nam. Hiện tại, cựu thủ môn Slovan Liberec vẫn là thủ thành nội đắt giá nhất V.League, được Transfermarkt định giá 400.000 euro.

Tuy nhiên, phong độ thực tế của Nguyễn Filip không còn tương xứng với quá khứ lẫy lừng ấy.

Với chỉ 22 bàn thua sau 26 trận, đứng trong hàng thủ vững chắc thứ hai V.League, vấn đề của Nguyễn Filip không phải số bàn thua. Vấn đề của anh là số trận thủng lưới quá nhiều. Thủ môn này bắt 23 trận thì chỉ 7 lần giữ sạch lưới, thua khá xa nhiều thủ môn khác tới từ những CLB có hàng thủ kém hơn. Phản xạ trên sân của anh cũng có vấn đề khi chỉ đứng hạng 11 về số pha cứu thua mỗi trận (2,2 lần/trận, tính trong 14 thủ môn hàng đầu).

Có cảm giác, Nguyễn Filip không còn giữ được sự tập trung như xưa. Anh cũng không còn nhiều tình huống bắt bóng xuất thần như khi mới về Việt Nam, thường mắc lỗi vặt. Phong độ thực tế ấy đã không qua mặt được ban huấn luyện đội tuyển. Bản thân ông Kim trong hai năm làm việc ở Việt Nam đã nhiều lần thể hiện tư duy thực dụng, ưu tiên phong độ hơn là danh tiếng. Ông thầy người Hàn có lẽ đã nhận ra sự sa sút của cậu học trò trong so sánh với những thủ môn kém danh tiếng, chơi cho những CLB thấp hơn.

Nguyễn Filip vẫn sở hữu kỹ năng chơi chân thượng thặng, vượt trội các thủ môn hiện tại của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa Nguyễn Filip đã hết giá trị. So với ba thủ môn được triệu tập đợt này là Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm và Lê Giang, Nguyễn Filip vẫn sở hữu những ưu điểm vượt trội, cũng là thứ khiến anh trở nên khác biệt hẳn phần còn lại khi mới về Việt Nam.

Người gác đền mang trong mình hai dòng máu CH Czech - Việt Nam là thủ môn có số đường chuyền chính xác trung bình mỗi trận cao nhất (26,3). Nhiều năm qua, kỹ năng chuyền bóng của Nguyễn Filip luôn là thương hiệu của anh. Thông số tương tự của Văn Lâm, Trung Kiên, Lê Giang lần lượt là 9,3, 11,9 và 10,2, đều thuộc nhóm thấp nhất giải, chỉ bằng khoảng 1/3 so với Nguyễn Filip.

Loại Filip, ông Kim đã cho thấy lựa chọn chiến thuật rõ ràng của mình. Ông đang ưu tiên mẫu thủ môn cản phá tốt, phản xạ hay, phòng ngự xuất sắc thay vì mẫu thủ môn hiện đại có năng lực điều tiết bóng. Trong 5 trận gần nhất của tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip chỉ chơi một trận. Ở ASEAN Cup 2024, Filip cũng phải dự bị cho Đình Triệu, người có khả năng chơi chân kém xa anh.

Trở lại với hiện tại, việc loại Nguyễn Filip và Đình Triệu không còn được triệu tập khiến vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam đang tương đối khó đoán. Văn Lâm giàu kinh nghiệm, Trung Kiên có phong độ cao, Lê Giang là làn gió mới đang chờ được thử nghiệm, cả ba đều đang có cơ hội.

Quang Vinh (số 13) vẫn đang đạt phong độ cao ở mọi cấp đội thi đấu và đã ra sân liên tiếp cho tuyển Việt Nam thời gian gần đây. Ảnh: Minh Chiến.

Cao Pendant Quang Vinh vắng mặt vì đã có Văn Hậu?

Khác với Nguyễn Filip, sự vắng mặt của Quang Vinh gây khó hiểu theo cách khác. Hậu vệ 29 tuổi không hề xuống phong độ. Anh là nhân tố chủ chốt của cả CLB Công an Hà Nội và tuyển Việt Nam trong khoảng một năm qua, liên tục thi đấu ở nhiều cấp độ, thậm chí đá chính 5 trận chính thức gần nhất của tuyển Việt Nam và còn đang là đội phó. Transfermarkt định giá Quang Vinh ở mức 500.000 euro, cao nhất trong số mọi hậu vệ trái ở V.League.

Tại V.League mùa vừa qua, Quang Vinh về nhì ở danh sách kiến tạo với 3 lần "dọn cỗ" và danh sách số đường chuyền chính xác mỗi trận (32,9). Đây đều là những thông số ấn tượng. Nên lấy lý do chuyên môn để loại Quang Vinh là điều rất khó hiểu.

Vấn đề có lẽ nằm ở số lượng lựa chọn. HLV Kim cũng đang có rất nhiều sự nhân sự tốt cho vị trí hậu vệ trái như Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Vĩ và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu, người đang dần trở lại với đỉnh cao quá khứ. Hai trung vệ Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Nhật Minh cũng chơi được ở cánh trái. Hậu vệ phải Trương Tiến Anh có thể đá cả hai biên.

"Tôi biết mình không có tên trong danh sách. Nhưng tôi biết rằng CLB và liên đoàn làm việc cùng nhau để lựa chọn các cầu thủ từ đội Công an Hà Nội. Tôi thấy không sao cả. Tôi biết họ có những cuộc họp bàn và thống nhất với nhau, nên tôi hoàn toàn ổn với quyết định đó", Quang Vinh chia sẻ sau khi xem danh sách tuyển Việt Nam mới nhất.

"Tôi chúc tuyển Việt nam mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng 'Các bhiến binh sao vàng' sẽ giành chức vô địch. Còn với cá nhân tôi, tôi sẽ tập trung vào các trận play-off AFC Champions League Elite (giữa CLB Công an Hà Nội và Adelaide United ngày 11/8 - PV)".

Đương nhiên, vẫn còn một khả năng khác cho bộ đôi Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh. Trận play-off AFC Champions League Elite 2026/27 giữa CAHN và Adelaide United diễn ra ngày 11/8, VFF có thể đang tạo điều kiện cho đương kim vô địch V.League có lực lượng mạnh hơn trước thềm vòng loại châu lục. Danh sách tuyển Việt Nam cũng có thể được điều chỉnh, bổ sung thêm trước thềm ASEAN Cup vào cuối tháng.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/6 tới. Đội sẽ đi tập huấn Hàn Quốc trước khi trở lại Việt Nam, đá giao hữu với tuyển Myanmar ở sân Thái Nguyên ngày 18/7, sau đó bước vào ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 7.

Kết quả lễ trao giải V.League Awards 2025/26 - Cầu thủ hay nhất V.League: Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội) - HLV hay nhất V.League: Alexandre Polking (CLB Công an Hà Nội) - Cầu thủ trẻ hay nhất V.League: Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) - Vua phá lưới V.League: Alan Grafite (CLB Công an Hà Nội) với 14 bàn - Bàn thắng đẹp nhất mùa V.League: Đoàn Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội) với cú sút xa vào lưới Thanh Hóa tại vòng 10 - Cầu thủ hay nhất giải Hạng Nhất: Trần Minh Vương (CLB Đồng Nai) - Vua phá lưới Hạng Nhất: Thaileon (CLB Quy Nhơn United) với 14 bàn - HLV hay nhất giải Hạng Nhất: Nguyễn Việt Thắng (CLB Đồng Nai)