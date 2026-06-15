Cầu thủ vừa xuống hạng được gọi lên tuyển Việt Nam

Nguyễn Trần Việt Cường được triệu tập lên tuyển Việt Nam ngay sau khi cùng Becamex TP.HCM xuống hạng.

Trong danh sách triệu tập mới nhất của tuyển Việt Nam vừa công bố sáng 15/6, Nguyễn Trần Việt Cường là đại diện duy nhất của Becamex TP.HCM, CLB vừa trải qua lần đầu tiên xuống hạng sau 22 năm. Becamex TP.HCM đứng bét bảng xếp hạng V.League 2025/26 và thậm chí còn không được đá trận play-off.

Việt Cường có một tháng 6 buồn vui lẫn lộn khi là trường hợp đặc biệt bởi phần lớn tuyển thủ lên hội quân đều thuộc biên chế các CLB ở nửa trên bảng xếp hạng như nhà vô địch Công an Hà Nội, Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công-Viettel, Công an TP.HCM hay Nam Định. Ba đội xếp trên Becamex TP.HCM là PVF-CAND (hạng 13), SHB Đà Nẵng (hạng 12) và Đông Á Thanh Hóa (hạng 11) không đóng góp cầu thủ nào.

Danh sách tập huấn đợt 2/2026 của tuyển Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố trưa 15/6.

Với cá nhân Việt Cường, 2025/26 là mùa giải ấn tượng của cầu thủ sinh năm 2000. Việt Cường chơi 21 trận, ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo trong màu áo Becamex TP.HCM tại V.League. Không phải bất kỳ ngoại binh nào, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam mới là người dẫn dầu danh sách số lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng của đội chủ sân Bình Dương.

Xét toàn giải, nếu không tính những cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) hay Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), số lần góp dấu giày vào bàn thắng của Việt Cường chỉ xếp sau Nguyễn Đình Bắc (11), Nguyễn Hoàng Đức (10) và Nguyễn Quang Hải (9). Nhưng những nỗ lực của số 7 không thể giúp Becamex TP.HCM thoát cảnh xuống hạng sau hơn hai thập kỷ hiện diện tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Hồi tháng 11/2025, phong độ cao mùa này giúp Việt Cường có lần đầu góp mặt tại tuyển Việt Nam. Tối 31/3, tiền đạo 25 tuổi ra mắt ĐTQG trên sân Thiên Trường khi vào thay Nguyễn Hai Long ở phút 73 trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Việt Cường có màn trình diễn tương đối ổn khi được Sofascore chấm điểm 7,1. Với việc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt hội quân tháng 6, số 22 đang góp mặt ở ba đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam.

Nhưng sau khi kết thúc đợt hội quân này cùng tuyển Việt Nam, tương lai của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) sẽ là dấu hỏi lớn. Việt Cường có thể chia tay đội bóng anh gắn bó cả sự nghiệp để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V.League. Trước Việt Cường, một tuyển thủ Việt Nam khác là Hồ Tấn Tài đã chia tay Becamex TP.HCM. Đội bóng đất Thủ đang đối diện cuộc "chảy máu" lực lượng sau khi xuống hạng.