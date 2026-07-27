Cánh trái toàn siêu sao của tuyển Việt Nam

Trục trái với Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc đang trở thành mũi xuyên phá quan trọng nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Văn Hậu đang là một trong những vị trí đóng góp nhiều nhất cho cách chơi của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Chiến thắng dễ dàng với tỷ số 7-0 cho thấy Timor-Leste chưa phải đối thủ đủ sức khiến tuyển Việt Nam bộc lộ trọn vẹn sức mạnh. Dù vậy, màn trình diễn của tuyển Việt Nam trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 24/7 vẫn cho thấy những điểm nhấn đáng chú ý về cách chơi và cách triển khai bóng.

Trục trái của tuyển Việt Nam

Theo Mid Block, công ty cung cấp và phân tích dữ liệu thể thao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Indonesia, trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, tuyển Việt Nam chủ yếu chơi ở trục trái, nơi có sự góp mặt của trung vệ lệch trái Đoàn Văn Hậu, wing-back (chạy cánh) trái Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ trung tâm lệch trái Nguyễn Hoàng Đức cũng như tiền đạo cánh trái Nguyễn Đình Bắc.

Bốn vị trí trên, cùng tiền vệ trung tâm còn lại là Nguyễn Quang Hải, chuyền bóng cho nhau 51 lần, nhiều nhất toàn đội. Mid Block nhận xét những đường chuyền của tuyển Việt Nam trong trận gặp tuyển Timor-Leste đều là những đường chuyền "ngắn" và "sắc bén". Trong đó, 4/7 bàn của tuyển Việt Nam vào lưới tuyển Timor-Leste, tức hơn phân nửa, đến từ phần sân bên trái.

Sơ đồ chuyền bóng của tuyển Việt Nam trận gặp tuyển Timor-Leste. Đồ họa: Mid Block.

Ở bàn đầu, Đình Bắc đi bóng và dứt điểm bên cánh trái, bóng chạm hậu vệ đối phương rồi tìm đến vị trí của Đỗ Hoàng Hên. Tới bàn thứ hai, Hoàng Đức chuyền xuyên tuyến cho người đàn em mang áo số 9 từ cánh trái cắt vào. Bàn thứ năm, số 14 rót bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương, Đình Bắc ở biên trái băng lên, trả ngược cho Văn Vĩ. Số 3 xử lý một nhịp rồi thả bóng vào cho Nguyễn Xuân Son dứt điểm cận thành. Bàn cuối cũng đến từ pha phối hợp bên trái, Đình Bắc trả ngược cho Quang Hải sút một chạm.

Đầu ra tấn công của tuyển Việt Nam ở hai trận đấu có sự tương đồng. Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026, thắng tuyển Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên tối 18/7, 2/4 bàn của các "Chiến binh sao vàng" cũng đến từ cánh trái.

Ở bàn thứ hai, Trương Tiến Anh tạt bóng từ biên trái cho Phạm Xuân Mạnh đánh đầu. Sang bàn thứ tư, Văn Hậu chuyền lên cho Phạm Gia Hưng ở cánh trái. Số 17 tiếp tục chuyền cho Quang Hải. Số 19 trả bóng lại cho Lê Phạm Thành Long, người có vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm nhưng khi ấy đã di chuyển sang biên trái. Số 8 chuyền vào vùng cấm cho Đình Bắc, sau đó là tình huống dẫn tới bàn thắng.

Dài dòng thế để thấy, cánh trái đang trở thành hướng tấn công quan trọng thế nào với đội tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026 này, trục trái ấy sẽ tiếp tục là điểm tựa.

Việc Văn Hậu dần trở lại với phong độ đỉnh cao mang tới sức mạnh khủng khiếp cho cánh trái của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Sự trở lại của Văn Hậu

Nếu những Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Vĩ và Đình Bắc là những gương mặt quen thuộc, thi đấu thường xuyên ở tuyển Việt Nam hai năm qua, thì Văn Hậu là sự trở lại đáng chú ý.

Trong thắng lợi 7-0 trước tuyển Timor-Leste, ngôi sao 27 tuổi là sợi dây kết nối giữa hàng thủ và tuyến giữa. Văn Hậu có 40 đường chuyền dành cho Hoàng Đức và Văn Vĩ. Gần như mọi tình huống phát triển bóng từ sân nhà của tuyển Việt Nam đều có dấu giày của số 5. Văn Hậu đóng vai trò quan trọng trong khâu luân chuyển bóng và đảm bảo cho cách chơi của HLV Kim vận hành trơn tru.

Tháng 3/2026, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội lần đầu trở lại tuyển Việt Nam kể từ tháng 6/2023. Trước đó, anh phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 8/2023 tới đầu tháng 12/2025. Đó là quãng thời gian dài cầu thủ quê Hưng Yên nỗ lực tập luyện, thi đấu và lấy lại phong độ. Từ những tháng ngày làm bạn với giường bệnh, nhìn các đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024 qua TV, Văn Hậu giờ tái xuất và lập tức trở thành mảnh ghép chủ chốt của tuyển Việt Nam.

Dù phải ngồi ngoài trong thời gian dài, nhưng cựu hậu vệ CLB Hà Nội vẫn khẳng định được đẳng cấp của mình. Nhưng giờ đây, Văn Hậu đã khác. Ngôi sao sinh năm 1999 không còn là người đá chính ở vị trí hậu vệ biên trái của trên hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam. Văn Hậu giờ đã trở thành một trung vệ cứng cựa. Không còn là những pha leo biên mạnh mẽ và xông xáo, năng nổ rồi tạt bóng, không còn là một cầu thủ trẻ, Hậu giờ đây đóng vai trò thầm lặng hơn, nhưng quan trọng không kém.

Với Văn Hậu, tuyển Việt Nam hoàn thiện trục trái siêu mạnh từ dưới lên tên. Đầu tiên là Văn Hậu, bên trái là hậu vệ trái Văn Vĩ, cầu thủ có hiệu suất ghi bàn đặc biệt từ chỉ đá hậu vệ biên. Phía trên Văn Vĩ là Hoàng Đức và Đình Bắc, hai người dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng mùa vừa qua. Cùng với nhau, 4 người họ là không thể ngăn cản.

Mũi khoan biên trái ấy vừa vững trong phòng ngự, vừa mạnh trong tấn công. Họ có cả đẳng cấp và sức trẻ, cả thể lực lẫn kinh nghiệm. Cả 4 người đều có bộ kỹ năng toàn diện, có thể trực tiếp ghi bàn, lẫn kiến tạo. Ở trình độ Đông Nam Á hiện tại, hiếm có đội tuyển nào sở hữu một cánh mạnh như biên trái hiện tại của tuyển Việt Nam.

Thành bại tại ASEAN Cup lần này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi phong độ của bộ tứ này.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

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