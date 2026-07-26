Tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam

Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam sau khi bỏ lỡ trận đấu với tuyển Timor-Leste tối 24/7.

Tài Lộc đã lấy lại thể trạng và sẵn sàng thi đấu. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Nguyễn Tài Lộc trở lại tập luyện bình thường cùng tuyển Việt Nam trong buổi tập sáng 26/7, buổi tập đầu tiên sau trận thắng 7-0 trước tuyển Timor-Leste ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026. Ngôi sao 32 tuổi bỏ lỡ trận đấu trên sân Chonburi, Thái Lan tối 24/7 vì bị viêm cơ bắp chân và có thể tái xuất ở trận kế tiếp gặp tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình tối 31/7.

Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào giải, thắng tuyển Myanmar 4-0 tối 18/7 trên sân Thái Nguyên, tuyển Việt Nam xuất phát với bộ ba tấn công Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son. Tới trận gặp tuyển Timor-Leste, ban huấn luyện tạo điều kiện cho số 13 nghỉ ngơi và hồi phục, HLV Kim Sang-sik đưa Nguyễn Đình Bắc vào đội hình chính, đá thay Tài Lộc.

Trước đối thủ chênh lệch hoàn toàn về sức mạnh, Đình Bắc giành giải thưởng cầu thủ hay nhất trận với cú hat-trick và 1 kiến tạo. Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp. Xuân Son có 1 pha lập công.

Ở buổi tập đầu tiên sau khi trở lại Hà Nội, do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp tuyển Timor-Leste cùng hành trình di chuyển từ Bangkok về sân bay Nội Bài tối 25/7, HLV Kim chia đội thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận đấu vừa qua chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn chiến thuật và duy trì cường độ vận động.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn