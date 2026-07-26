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Thể thao

FIFA cảnh tỉnh bóng đá Hàn Quốc

  • Chủ nhật, 26/7/2026 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA cho rằng Hàn Quốc cần một cuộc cải tổ toàn diện khi Son Heung-min bước sang tuổi 34 và thế hệ kế cận chưa đủ sức gánh vác đội tuyển.

Son không còn đủ sức gánh vác tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại tại World Cup 2026, bóng đá Hàn Quốc đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ. FIFA nhận định đội tuyển xứ kim chi cần sớm xây dựng lại nền tảng mới khi biểu tượng lớn nhất của họ là Son Heung-min, đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong bản đánh giá về 9 đại diện châu Á dự World Cup 2026, FIFA chỉ ra Hàn Quốc là một trong những đội gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng bảng.

Dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước CH Czech, đội bóng dưới thời HLV Hong Myung-bo liên tiếp thất bại trước Mexico và Nam Phi cùng tỷ số 0-1. FIFA nhấn mạnh niềm vui của Hàn Quốc "chỉ kéo dài trong trận ra quân", trước khi đội tuyển bộc lộ nhiều vấn đề về phong độ và khả năng cạnh tranh.

Đây cũng là lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất, gồm Brazil 2014, Nga 2018, Qatar 2022 và trên đất Mỹ - Canada - Mexico 2026, Hàn Quốc không thể vượt qua vòng bảng.

Theo FIFA, sau kết quả đáng quên này và việc HLV Hong Myung-bo từ chức, tuyển Hàn Quốc đứng trước yêu cầu phải "xây dựng lại từ đầu". Đặc biệt khi Son Heung-min đã bước sang tuổi 34 và không còn là chỗ dựa lâu dài như trước đây.

Dù vậy, FIFA đánh giá Hàn Quốc vẫn sở hữu những tài năng đủ khả năng mở ra tương lai mới. Trong đó, Lee Kang-in được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm của thế hệ tiếp theo, giúp đội tuyển hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Asian Cup 2027 và cải thiện thành tích ở World Cup 2030.

Sau nhiều năm phụ thuộc vào Son Heung-min, bóng đá Hàn Quốc phải đối mặt với thời điểm quyết định cho tương lai. Nếu không tìm ra những thủ lĩnh mới, bóng đá xứ kim chi có thể tiếp tục mắc kẹt trong giai đoạn chuyển giao kéo dài.

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Đào Trần

Hàn Quốc FIFA Son Heung-min Hong Myung-bo Lee Kang-in Son Heung-min FIFA World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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