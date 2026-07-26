Khối tài sản khổng lồ của Yamal

Theo Celebrity Net Worth, Lamine Yamal trở thành một trong những cầu thủ trẻ giàu có nhất thế giới.

Yamal có khối tài sản ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ 19 tuổi sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 15 triệu USD , minh chứng cho bước tiến thần tốc cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.

Bước ngoặt lớn đến vào tháng 5/2025, khi Barcelona quyết định gia hạn hợp đồng với Yamal thêm 6 năm. Thỏa thuận giúp mức lương của anh tăng lên khoảng 18 triệu USD mỗi năm trước thuế, chưa bao gồm thưởng thành tích. Nhờ đó, Yamal vươn lên vị trí thứ 10 trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố.

Ngoài mức đãi ngộ hấp dẫn từ Barcelona, Yamal còn kiếm được nguồn thu khổng lồ từ các hợp đồng thương mại. Nổi bật nhất là bản hợp đồng trị giá 34 triệu USD kéo dài 10 năm với adidas. Bên cạnh đó, ngôi sao người Tây Ban Nha còn hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami và UNICEF, góp phần nâng cao giá trị hình ảnh của anh chỉ trong thời gian ngắn.

Yamal có sức hút lớn trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Trước khi giàu sụ, Yamal từng có tuổi thơ khó khăn. Anh lớn lên trong một gia đình lao động tại Barcelona. Cha của Yamal là thợ sơn công trình gốc Morocco, trong khi mẹ làm nghề phục vụ và có gốc Guinea Xích Đạo. Sau khi cha mẹ ly hôn khi anh mới 3 tuổi, Yamal lớn lên tại những khu lao động và chứng kiến gia đình phải chật vật mưu sinh.

Tiền đạo của Barcelona nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với bà nội Fatima, người đặt nền móng cho cuộc sống của cả gia đình. Theo chia sẻ của Yamal, bà từng rời Morocco sang Tây Ban Nha và làm cùng lúc ba công việc để tích góp tiền đưa cha anh cùng các thành viên khác sang đoàn tụ.

Từ cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, Yamal giờ trở thành một trong những biểu tượng mới của bóng đá thế giới. Dù sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD và danh tiếng ngày càng lớn, điều khiến ngôi sao 19 tuổi tự hào nhất vẫn là có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống ổn định và đủ đầy hơn sau những năm tháng gian khó.

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