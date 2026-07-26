Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 26/7

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Al Gharafa đạt thỏa thuận chiêu mộ Ismael Bennacer từ AC Milan theo dạng tự do. Cầu thủ người Algeria chấp nhận kết thúc hợp đồng sớm một năm với CLB Serie A.
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Tiền đạo người Bỉ, Lois Openda gia nhập Lyon từ Juventus dưới dạng cho mượn với giá 3 triệu euro. Hợp đồng có thời hạn đến hè 2027.
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Sau màn trình diễn thăng hoa tại World Cup 2026, lão tướng Vozinha được Colo Colo chiêu mộ dưới dạng tự do. Thủ thành của tuyển Cape Verde sẽ sớm có mặt tại Chile để ra mắt người hâm mộ đội bóng mới.
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Lee Kang-in chính thức trở thành người của Atletico Madrid với giá 40 triệu euro. Trước đó, PSG chỉ tốn 22 triệu euro để mua cầu thủ người Hàn Quốc từ Mallorca.
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Luca Erlein, hậu vệ tiềm năng người Đức được Leverkusen chiêu mộ từ đội dự bị của Hoffenheim với giá 2 triệu euro.
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Angel Correa, cựu cầu thủ Atletico Madrid, rời Tigres UANL (Mexico) để chuyển sang khoác áo River Plate (Argentina) với giá 13,2 triệu euro, qua đó trở thành tân binh đắt nhất lịch sử đội chủ sân Monumental.
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Crysencio Summerville gia nhập Al Hilal với phí chuyển nhượng 65 triệu euro. Trước đó, MU, Roma và nhiều đội bóng khác để mắt đến ngôi sao chạy cánh người Hà Lan nhưng đều không thể đáp ứng yêu cầu về tài chính của West Ham.
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