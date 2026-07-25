Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Không phải Pep Guardiola, Andrea Pirlo mới là tân thuyền trưởng của tuyển Italy. Cựu tiền vệ Juventus đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt "Azzurri" đến năm 2030. Pirlo sẽ đưa Roberto Baronio vào đội ngũ trợ lý.