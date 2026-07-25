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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ bảy, 25/7/2026 06:07 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Andrea Pirlo tái xuất, Chelsea đón tân binh đắt giá là những tin chuyển nhượng đáng chú ý vừa diễn ra.

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Không phải Pep Guardiola, Andrea Pirlo mới là tân thuyền trưởng của tuyển Italy. Cựu tiền vệ Juventus đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt "Azzurri" đến năm 2030. Pirlo sẽ đưa Roberto Baronio vào đội ngũ trợ lý.
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Maxence Lacroix được Chelsea chiêu mộ với giá 55 triệu euro, chưa kèm phụ phí. "The Blues" muốn đưa Axel Disasi vào hợp đồng để giảm bớt chi phí nhưng Crystal Palace đã từ chối.
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Benji Flowers, tài năng trẻ sinh năm 2011 FC Dallas đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea khi tròn 18 tuổi. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này chưa được tiết lộ.
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Sankhoun Diawara rời Troyes, gia nhập AC Milan với mức phí khiêm tốn 2 triệu euro. Trung vệ sinh năm 2006 sẽ sớm kiểm tra y tế để ra mắt CLB mới.
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Sau khi chia tay Sandro Tonali, Newcastle chi 41 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Aladji Bamba từ Monaco. Nếu bán cầu thủ này trong tương lai, Newcastle sẽ phải trả cho đối tác Ligue 1 khoản tiền tương đương 15% tổng phí chuyển nhượng.
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Hidemasa Morita, tiền vệ người Nhật Bản, rời Sporting để gia nhập đội bóng mới thăng hạng Premier League, Hull, dưới dạng chuyển nhượng tự do.
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Amara Nallo, trung vệ 19 tuổi được Liverpool tạo điều kiện đi tu nghiệp tại Phần Lan trong màu áo HJK Helsinki. Hợp đồng cho mượn của Nallo có thời hạn một mùa.

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Duy Anh

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