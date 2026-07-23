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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 23/7

  • Thứ năm, 23/7/2026 09:14 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Alejandro Garnacho có cơ hội làm lại sự nghiệp sau một năm thi đấu bết bát tại Chelsea.

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Casemiro chính thức gia nhập Inter Miami dưới dạng tự do và sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch chinh phục danh hiệu của đội bóng MLS.
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AS Roma ra giá 40 triệu euro cho Crysencio Summerville nhưng Al Hilal bất ngờ nhảy vào và chồng 55 triệu euro, kèm 10 triệu phụ phí để đưa cầu thủ người Hà Lan đến Saudi Pro League.
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Alejandro Garnacho không có chỗ trong kế hoạch của Xabi Alonso tại Chelsea và được đem cho Aston Villa mượn trong một mùa, kèm tùy chọn mua đứt.
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Lucas Digne rời Aston Villa, gia nhập nhà đương kim vô địch châu Âu PSG với mức phí 10 triệu euro.
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Nottingham đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ người Bờ Biển Ngà, Ousmane Diomande từ Sporting với giá 40 triệu euro, qua đó đưa anh vào top 4 tân binh đắt giá bậc nhất lịch sử sân City Ground.
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Sau khi chia tay Diomande, Sporting chi 21 triệu euro để chiêu mộ Ibrahima Ba về lấp khoảng trống. Mùa trước, cầu thủ 21 tuổi chơi cho Famalicao tại giải Bồ Đào Nha.
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Maximilian Wober được Leeds chiêu mộ từ năm 2023 nhưng liên tục đẩy đi dưới dạng cho mượn. Đến hè này, anh rời Elland Road dưới dạng tự do để đầu quân cho Schalke.

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Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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27:1647 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Garnacho Chelsea MU Premier League

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