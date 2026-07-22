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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người hâm mộ vui mừng khi Luka Modric tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau World Cup 2026.

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Luka Modric gần như đã quyết định treo giày nhưng anh bất ngờ đổi ý, ký hợp đồng thêm một năm với AC Milan, qua đó sẽ thi đấu đỉnh cao đến năm 42 tuổi.
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Jesse Bisiwu được Barcelona chiêu mộ với giá 8,5 triệu euro. Nếu "Blaugrana" bán cầu thủ chạy cánh 18 tuổi trong tương lai, Club Brugge sẽ nhận 20% hoa hồng trên phí chuyển nhượng.
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Abdul Fatawu, tiền đạo cánh phải người Ghana, được Ipswich chiêu mộ với giá 24 triệu euro. Fatawu trở thành một trong những chữ ký đắt nhất lịch sử đội bóng vừa thăng hạng Premier League.
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Tariq Lamptey, hậu vệ từng tung hoành tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Brighton, rời Fiorentina để đầu quân cho đội Championship, QPR dưới dạng tự do.

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Ở tuổi 34, hậu vệ kỳ cựu Matt Doherty vẫn bền bỉ thi đấu ở Anh. Bến đỗ tiếp theo của anh là Sheffield, sau khi hết hạn hợp đồng với Wolverhampton.
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Fiorentina phá kỷ lục chuyển nhượng CLB để chiêu mộ tiền vệ trẻ người Bờ Biển Ngà, Christ Inao Oulai. Trabzonspor thu về 30 triệu euro từ việc bán ngôi sao sinh năm 2006.
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Hwang In-beom, tiền vệ 29 tuổi được đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha, Porto chiêu mộ từ Feyenoord với giá 4,5 triệu euro.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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10:16 17/7/2026

Duy Anh

chuyển nhượng Luka Modric Modric Milan Premier League

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

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