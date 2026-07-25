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Thể thao

Guardiola từ chối dẫn dắt tuyển Italy

  • Thứ bảy, 25/7/2026 06:14 (GMT+7)
  • 1 phút trước

Pep Guardiola khước từ cơ hội trở thành HLV trưởng tuyển Italy dù nhận được đề nghị hấp dẫn, bởi ông muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau một thập kỷ làm việc tại Manchester City.

Pep Guardiola muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến cho Man City. Ảnh: Reuters.

Giấc mơ đưa Pep Guardiola lên ghế HLV trưởng tuyển Italy đã chính thức khép lại. Sau nhiều ngày cân nhắc, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định từ chối lời đề nghị từ Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), bất chấp thuyết phục từ những tên tuổi như Paolo Maldini và Leonardo Araujo.

Theo AS, Guardiola cảm thấy vinh dự khi được FIGC lựa chọn cho kế hoạch tái thiết "Azzurri". Tuy nhiên, nhà cầm quân 55 tuổi cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để trở lại công việc huấn luyện. Sau 10 mùa giải liên tục chịu áp lực tại Manchester City, ông muốn tạm rời xa bóng đá đỉnh cao để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Maldini và Leonardo đã trực tiếp tới Barcelona vào cuối tuần trước để trình bày kế hoạch của Italy với Guardiola. Đề xuất của FIGC không chỉ dừng ở việc bổ nhiệm ông làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, mà còn trao cho ông quyền tham gia xây dựng toàn bộ hệ thống các đội tuyển trẻ.

Liên đoàn bóng đá Italy cũng sẵn sàng đưa ra một gói đãi ngộ lớn nhằm thuyết phục Guardiola. Tuy nhiên, tài chính chưa bao giờ là vấn đề trong cuộc đàm phán. Mong muốn nghỉ ngơi sau giai đoạn thành công rực rỡ tại Man City mới là yếu tố quyết định.

Trong thời gian dẫn dắt đội chủ sân Etihad, Guardiola giúp Man City xây dựng kỷ nguyên thống trị với hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB và nhiều lần đăng quang Premier League.

Việc Guardiola nói lời từ chối buộc Italy phải chuyển hướng sang phương án khác. Chủ tịch FIGC Giovanni Malago, Maldini và Leonardo đã trở lại bàn làm việc để tìm kiếm ứng viên mới. Theo nhiều nguồn tin, cựu tiền vệ Andrea Pirlo đã đồng ý và sẽ ra mắt chính thức vị trí này ít ngày tới.

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