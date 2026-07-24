Guardiola đòi mức lương khổng lồ ở Italy

Khả năng Pep Guardiola trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Italy đang gặp trở ngại lớn.

Guardiola đòi lương cao ở Italy.

Theo Gazzetta dello Sport, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã đưa ra đề nghị 10 triệu euro mỗi năm để thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Guardiola được cho là mong muốn nhận gấp đôi mức đãi ngộ trên (20 triệu euro mỗi năm).

Trước khi đàm phán với FIGC, Guardiola được Man City trả đến 23 triệu euro mỗi năm, nằm trong số những chiến lược gia lương cao bậc nhất thế giới. Trong khi đó, FIGC chỉ từng trả 800.000 euro mỗi năm cho người tiền nhiệm Gennaro Gattuso trước khi ông chia tay đội tuyển vào tháng 5.

Dù vấn đề tài chính là rào cản lớn, đây không phải yếu tố duy nhất khiến thương vụ bổ nhiệm Guardiola khó thành hiện thực. AS cho biết Guardiola hiện không nghiêng về khả năng nhận lời dẫn dắt tuyển Italy.

Nhà cầm quân 55 tuổi cảm thấy công việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia đòi hỏi sự tập trung và cống hiến theo một cách khác, trong khi nguồn năng lượng cũng như động lực của ông ở thời điểm hiện tại không còn phù hợp với vai trò này.

Bên cạnh đó, việc tiếp quản một đội tuyển giàu truyền thống như Italy luôn đi kèm áp lực rất lớn, từ quá trình tái thiết lực lượng đến mục tiêu cạnh tranh tại các giải đấu lớn. Đây đều là những yếu tố khiến Guardiola phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh Guardiola, một ứng viên khác là Carlo Ancelotti cũng được FIGC tiếp cận. Tuy nhiên, cựu HLV Real Madrid và AC Milan đã từ chối, đồng thời cam kết tương lai với tuyển Brazil.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.