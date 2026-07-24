De la Fuente: 'Hành động của Argentina là không thể dung thứ'

Thái độ kém chuyên nghiệp của Argentina sau trận chung kết World Cup 2026 bị FIFA điều tra, cùng những lời chỉ trích nặng nề về hành vi phi thể thao từ phía đối thủ Tây Ban Nha.

Luis de la Fuente chỉ trích hành vi của Argentina.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa mở cuộc điều tra kỷ luật chính thức đối với đội tuyển Argentina. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ ẩu đả và hành vi bạo lực xảy ra ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha hôm 20/7.

Huấn luyện viên trưởng của "La Roja", Luis de la Fuente, mới đây cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt thái độ của đối thủ. Nhà cầm quân 65 tuổi cho biết: "Thời điểm đó tôi không nhận ra vì còn đang mải ăn mừng. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những hành vi đó là không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Thật đáng tiếc khi những cầu thủ tài năng, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi, lại để lại những hình ảnh phản cảm như vậy. Tôi tin rằng chính họ cũng sẽ cảm thấy tồi tệ khi nhìn lại những phản ứng đó".

Bên cạnh việc phê phán đối thủ, De la Fuente cũng dành lời khen ngợi cho thái độ chuyên nghiệp của các học trò trước sự khiêu khích từ phía Argentina.

"Tôi muốn nhấn mạnh cách ứng xử của các cầu thủ Tây Ban Nha khi đối mặt với sự hung hăng và khiêu khích. Đội bóng của chúng tôi đã giữ vững sự bình tĩnh và phong thái của những vận động viên chân chính", nhà cầm quân 65 tuổi khẳng định.

Hiện tại, FIFA đang thu thập các báo cáo từ trọng tài và giám sát trận đấu để đưa ra hình thức xử phạt cụ thể.