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Thể thao World Cup 2026

Viral khoảnh khắc Torres làm rơi chiếc cúp

  • Thứ tư, 22/7/2026 19:01 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Khoảnh khắc Ferran Torres làm rơi vật giống hệt chiếc cúp vàng World Cup khi trở về Tây Ban Nha nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội

Khoảnh khắc gây sốt của Torres.

Hôm 20/7, Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới với chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7. Ferran Torres là người hùng khi ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, mang về chức vô địch lịch sử cho "La Roja".

Sau màn ăn mừng được tổ chức tại thủ đô Madrid, các tuyển thủ trở về CLB chủ quản hoặc gia đình. Torres cùng các đồng đội ở Barcelona di chuyển về Catalonia và chính tại đây xuất hiện tình huống gây chú ý.

Trong lúc mang hành lý, tiền đạo 26 tuổi vô tình làm rơi một chiếc túi. Từ bên trong, một vật có hình dáng giống chiếc cúp World Cup rơi xuống đất, lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Không ít người tin rằng Ferran đánh rơi chiếc cúp vô địch thật. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác.

Chiếc cúp vàng World Cup nguyên bản bằng vàng 18 cara luôn thuộc quyền sở hữu của FIFA và được lưu giữ tại Bảo tàng FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Chiếc cúp chỉ được mang ra trong những dịp đặc biệt như lễ trao cúp sau trận chung kết hoặc các sự kiện quảng bá của FIFA.

Sau khi đội vô địch hoàn tất màn nâng cúp và ăn mừng, chiếc cúp gốc sẽ được trả lại cho FIFA. Liên đoàn Bóng đá của quốc gia đăng quang được giữ một bản sao để lưu trữ, trong khi các cầu thủ nhận những phiên bản lưu niệm nhỏ nhằm ghi dấu thành tích của mình.

Vật Torres làm rơi là bản sao lưu niệm cá nhân, chứ không phải chiếc cúp World Cup nguyên bản. Dù vậy, đoạn video vẫn thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận bởi khoảnh khắc cực kỳ thú vị.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

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Minh Nghi

Torres Torres

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