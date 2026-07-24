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Thể thao

Chủ tịch FIFA gửi lá thư đặc biệt tới Argentina

  • Thứ sáu, 24/7/2026 07:35 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi cho Argentina sau khi đội tuyển này giành ngôi á quân World Cup 2026 và lập thành tích hai lần liên tiếp vào chung kết.

Gianni Infantino gửi thư ghi nhận thành tích của Argentina. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey (Mỹ), Argentina vẫn nhận được sự ghi nhận từ FIFA.

Chủ tịch Gianni Infantino gửi thư tới Claudio Tapia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), để biểu dương hành trình của đội tuyển Nam Mỹ tại giải đấu.

Trong bức thư được AFA công bố, người đứng đầu FIFA nhấn mạnh thành tích của Argentina khi trở lại chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Infantino viết: “Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất vì thành tích quan trọng mới này của bóng đá Argentina".

Infantino đánh giá Argentina góp phần tạo nên thành công cho kỳ World Cup 2026, giải đấu lần đầu có 48 đội tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Mexico cùng Canada. Theo ông, giải đấu để lại dấu ấn với những trận cầu hấp dẫn, sự xuất hiện của các tài năng trẻ, những ngôi sao hàng đầu và bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.

Chủ tịch FIFA cũng dành lời khen cho Lionel Messi cùng các đồng đội, cho rằng màn trình diễn của Argentina đã góp phần tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ với người hâm mộ toàn cầu.

Bên cạnh đó, Infantino gửi lời tri ân tới toàn bộ thành phần đội tuyển, từ các cầu thủ, HLV Lionel Scaloni, ban huấn luyện, đội ngũ y tế cho tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt giải đấu.

Dù không thể bảo vệ chức vô địch sau thất bại trước Tây Ban Nha, Argentina vẫn trải qua một kỳ World Cup ấn tượng. Đội bóng của Scaloni toàn thắng vòng bảng, chứng kiến Messi ghi 6 bàn trong 3 trận, tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước Ai Cập và đánh bại Anh ở bán kết.

Infantino khẳng định những thành công đó là kết quả của sự chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến và niềm đam mê bóng đá, đồng thời tin rằng Argentina vẫn còn nhiều cơ hội để chinh phục những danh hiệu lớn trong tương lai.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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