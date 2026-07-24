Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool gây sốc với Vinicius

  • Thứ sáu, 24/7/2026 06:01 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Đàm phán gia hạn giữa Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc, mở ra cơ hội để Liverpool lên kế hoạch chiêu mộ tuyển thủ Brazil theo dạng chuyển nhượng tự do.

Vinicius Junior nằm trong tầm ngắm của

Theo nhà báo Ramon Alvarez de Mon, Liverpool đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Vinicius và cân nhắc khả năng chiêu mộ anh dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2027.

Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Brazil tại sân Bernabeu sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, quá trình thương thảo gia hạn giữa đôi bên đang rơi vào trạng thái đình trệ nghiêm trọng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bế tắc này được cho là những bất đồng sâu sắc về các điều khoản cá nhân, đặc biệt là vấn đề tiền lương.

Cụ thể, phía Real Madrid vẫn kiên định với việc duy trì cơ cấu lương nội bộ nhằm đảm bảo sự cân bằng tài chính và ổn định trong phòng thay đồ. Trong khi đó, Vinicius mong muốn nhận được mức đãi ngộ cao nhất câu lạc bộ.

Trong trường hợp các cuộc đàm phán không thể cứu vãn, "Los Blancos" có thể sẽ buộc phải thay đổi chiến lược. Thay vì mạo hiểm mất trắng tuyển thủ Brazil vào mùa hè năm 2027, ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu sẽ xem xét phương án bán anh sớm hơn để thu về một khoản phí chuyển nhượng.

Hiện tại, Liverpool cùng nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đang theo sát mọi diễn biến tại Madrid. Đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi để thực hiện thương vụ mang tính lịch sử này nếu mối quan hệ giữa Vinicius và Real Madrid không thể hàn gắn.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Không nhận ra Vinicius

Vinicius Junior gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, làm dấy lên thông tin ngôi sao của Real Madrid phẫu thuật thẩm mỹ vùng cằm.

16:00 21/7/2026

Hình ảnh tranh cãi của Vinicius sau khi bị loại khỏi World Cup

Vinicius Junior xuất hiện trên một siêu du thuyền sang trọng cùng nữ influencer Virginia Fonseca sau khi tuyển Brazil bị Na Uy loại ở vòng 1/8 World Cup 2026.

17:14 15/7/2026

Vinicius đẩy Real Madrid vào thế khó

Vinicius Junior dường như đã yêu cầu mức lương gần 20 triệu euro mỗi mùa để gia hạn hợp đồng, nhưng Real Madrid kiên quyết từ chối nhằm bảo vệ cấu trúc lương của đội bóng.

18:12 12/7/2026

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

liverpool vinicius junior real madrid Tuyển Brazil liverpool vinicius junior real madrid

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý