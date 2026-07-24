Liverpool gây sốc với Vinicius

Đàm phán gia hạn giữa Vinicius Junior và Real Madrid bế tắc, mở ra cơ hội để Liverpool lên kế hoạch chiêu mộ tuyển thủ Brazil theo dạng chuyển nhượng tự do.

Vinicius Junior nằm trong tầm ngắm của

Theo nhà báo Ramon Alvarez de Mon, Liverpool đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Vinicius và cân nhắc khả năng chiêu mộ anh dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2027.

Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Brazil tại sân Bernabeu sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, quá trình thương thảo gia hạn giữa đôi bên đang rơi vào trạng thái đình trệ nghiêm trọng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bế tắc này được cho là những bất đồng sâu sắc về các điều khoản cá nhân, đặc biệt là vấn đề tiền lương.

Cụ thể, phía Real Madrid vẫn kiên định với việc duy trì cơ cấu lương nội bộ nhằm đảm bảo sự cân bằng tài chính và ổn định trong phòng thay đồ. Trong khi đó, Vinicius mong muốn nhận được mức đãi ngộ cao nhất câu lạc bộ.

Trong trường hợp các cuộc đàm phán không thể cứu vãn, "Los Blancos" có thể sẽ buộc phải thay đổi chiến lược. Thay vì mạo hiểm mất trắng tuyển thủ Brazil vào mùa hè năm 2027, ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu sẽ xem xét phương án bán anh sớm hơn để thu về một khoản phí chuyển nhượng.

Hiện tại, Liverpool cùng nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đang theo sát mọi diễn biến tại Madrid. Đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi để thực hiện thương vụ mang tính lịch sử này nếu mối quan hệ giữa Vinicius và Real Madrid không thể hàn gắn.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.