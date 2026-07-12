Vinicius đẩy Real Madrid vào thế khó

Vinicius Junior dường như đã yêu cầu mức lương gần 20 triệu euro mỗi mùa để gia hạn hợp đồng, nhưng Real Madrid kiên quyết từ chối nhằm bảo vệ cấu trúc lương của đội bóng.

Vinicius muốn nhận mức lương 20 triệu euro mỗi mùa.

Real Madrid đang đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior, nhưng đôi bên chưa thể tìm được tiếng nói chung do bất đồng về mức lương. Theo tiết lộ từ OK Diario, yêu sách tài chính của ngôi sao người Brazil trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc đàm phán.

Dù quá trình đàm phán bị đình trệ nhiều tháng qua, đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn giữ nguyên quan điểm với Vinicius. Real Madrid khẳng định chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào dành cho Vinicius, vì vậy, khả năng anh ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2026 gần như không được tính đến.

Tuy nhiên, "Los Blancos" cũng không muốn kéo dài tình trạng hiện tại. Ban lãnh đạo đội bóng quyết tâm chốt tương lai Vinicius trước khi hợp đồng bước vào giai đoạn cuối, tránh lặp lại những cuộc đàm phán kéo dài và gây xáo trộn như nhiều trường hợp trước đây.

Đại diện của Vinicius đang yêu cầu mức lương gần 20 triệu euro/mùa sau thuế để ký hợp đồng mới. Đây là con số Real Madrid cho rằng quá cao và có thể phá vỡ cấu trúc lương vốn được CLB duy trì trong nhiều năm.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn tạo ngoại lệ cho bất kỳ cá nhân nào, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến cân bằng tài chính cũng như tạo tiền lệ cho các ngôi sao khác trong đội hình đòi hỏi tương tự.

Thế nhưng, đôi bên vẫn giữ thái độ lạc quan. Vinicius nhiều lần công khai khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài cùng Real Madrid, trong khi việc chưa xuất hiện những đề nghị đủ sức nặng từ các đội bóng khác càng khiến khả năng anh ở lại Bernabeu trở nên rõ ràng hơn.

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