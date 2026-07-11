Tiền đạo Vinicius Junior lần đầu lên tiếng sau khi tuyển Brazil sớm dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Vinicius xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Trên trang cá nhân, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời thừa nhận toàn đội đã không đáp ứng được kỳ vọng. "Thật không công bằng nếu tôi cứ im lặng, nhưng tôi cần một chút thời gian để suy ngẫm. Bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng 16 đội là cảm giác rất khó diễn tả", Vinicius viết.

Ngôi sao của Real Madrid cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhìn lại hành trình của "Selecao". Vinicius khẳng định Brazil sở hữu đội hình đủ mạnh để tiến sâu nhưng cuối cùng lại không thể hiện được điều đó trên sân cỏ. Theo chân sút này, cảm giác thất vọng sau khi bị loại là rất lớn. Dù vậy, anh nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến đấu để cùng đội tuyển đưa Brazil trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới trong tương lai.

Brazil khép lại chiến dịch World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội. Erling Haaland trở thành người hùng của đại diện Bắc Âu với cú đúp bàn thắng, qua đó chấm dứt hành trình của thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Brazil lỡ hẹn với chức vô địch thế giới kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2002.

Về mặt cá nhân, Vinicius vẫn có một giải đấu đáng khích lệ khi ra sân cả 5 trận cho Brazil, ghi 4 bàn và đóng góp 1 pha kiến tạo. World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp của anh, sau lần cùng Brazil dừng bước ở tứ kết World Cup 2022 trước Croatia.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.