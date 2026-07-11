Sao MU mắc sai lầm khiến Bỉ gục ngã ở tứ kết World Cup

Rạng sáng 11/7, thủ thành Senne Lammens mắc lỗi nghiêm trọng ở phút 88 khiến Bỉ nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha.





Sau gần một thập kỷ mang theo kỳ vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 theo cách đau đớn nhất. Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết là lời chia tay đầy tiếc nuối của dàn cầu thủ tài năng bậc nhất quốc gia Tây Âu từng sản sinh.

Tây Ban Nha nhập cuộc với thế trận lấn lướt và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Fabian Ruiz ở phút 30, sau khi tận dụng thành công pha bóng bật ra từ cú dứt điểm của Dani Olmo. Tuy nhiên, đúng với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn, Bỉ không gục ngã. Charles De Ketelaere đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha ở phút 41 từ đường tạt chuẩn xác của Timothy Castagne, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và thắp lên hy vọng cho "Quỷ đỏ".

Bỉ thi đấu không hề tệ trước ứng viên vô địch.

Hiệp hai chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát đặc trưng. Dẫu vậy, Thibaut Courtois đã có một màn trình diễn xuất thần, liên tiếp từ chối những cơ hội của Lamine Yamal và các đồng đội, giúp Bỉ đứng vững trước cơn bão tấn công. Bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khi thủ thành của Real Madrid buộc phải rời sân vì chấn thương ở những phút cuối, nhường chỗ cho Senne Lammens - người gác đền thuộc biên chế Manchester United.

Phút 88, khoảnh khắc định mệnh đã đến. Lammens cản được cú sút của Pau Cubarsi nhưng không thể đẩy bóng ra khỏi vùng nguy hiểm, tạo điều kiện để Mikel Merino ập vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha. Sai lầm nghiệt ngã ấy khiến mọi nỗ lực trước đó của Bỉ tan thành mây khói.

Sai lầm nghiêm trọng của Lammens.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc chuỗi 18 trận bất bại của Bỉ khép lại trong cay đắng. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Courtois cùng những gương mặt cuối cùng của "thế hệ vàng" lặng lẽ rời sân, mang theo giấc mơ World Cup chưa bao giờ thành hiện thực.

Còn với Tây Ban Nha, chiến thắng kịch tính này đưa họ vào bán kết gặp Pháp. Lamine Yamal sẽ có màn đối đầu được cả thế giới chờ đợi với Kylian Mbappe vào ngày 15/7.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.