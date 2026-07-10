Rabiot muốn gặp Tây Ban Nha ở bán kết

Sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco vào rạng sáng 10/7, Adrien Rabiot bày tỏ mong muốn đối đầu tuyển Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

Rabiot muốn gặp Tây Ban Nha tại bán kết, để đòi lại "món nợ" tại Euro 2025.

Rabiot chia sẻ: “Nếu gặp Tây Ban Nha ở trận đấu tới, đó sẽ là cơ hội trả thù ngọt ngào cho chúng tôi”. Nhiều người lập tức nhớ tới cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển này, cũng ở bán kết, tại EURO 2024. Khi ấy, Pháp để thua 0-2 trước Lamine Yamal và các đồng đội.

Hai năm sau trận đấu này, đội hình của cả “Les Bleus” lẫn Tây Ban Nha đều không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, màn thể hiện của hai đội tuyển này tại World Cup 2026 thì khác. Tuyển Pháp của Rabiot có hàng loạt chiến thắng hủy diệt, áp đảo trong hành trình tiến đến bán kết. Hàng công với Mbappe, Dembele và Olise đang trở thành mối đe doạ lớn cho mọi hàng phòng ngự tại giải đấu lần này.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente phải trải qua nhiều trận đấu khó khăn. Hàng công với Yamal, Oyarzabal và Baena có phong độ thiếu ổn định. Bù lại, hàng phòng ngự đang có một giải đấu tốt khi chưa để lọt lưới bàn thua nào sau 5 trận.

Việc tiến đến tứ kết kỳ World Cup này đã là thành tích tốt nhất Tây Ban Nha đạt được trong 12 năm qua. Nhưng trước khi nghĩ đến việc gặp Pháp tại bán kết, hay một lần nữa nâng cúp vàng như năm 2010, trước hết đội tuyển này cần vượt qua Bỉ vào rạng sáng 11/7 trên sân Los Angeles.

Mbappe quá xuất sắc Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.