Vì sao cầu thủ Morocco không nhận thẻ đỏ khi che miệng nói chuyện

Sáng 10/7, nhiều CĐV lầm tưởng Issa Diop sắp bị truất quyền thi đấu khi thấy anh che miệng nói chuyện trong trận Pháp thắng Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.

Diop không tranh cãi hay đối đầu với Dembele khi nói chuyện.

Phút 25 trên sân Boston, trung vệ Diop của Morocco bị bắt gặp lấy tay che miệng khi trao đổi với tiền đạo Ousmane Dembele. Hình ảnh này ngay lập tức khiến nhiều CĐV đặt dấu hỏi, bởi tại World Cup 2026 có không ít cầu thủ phải nhận thẻ đỏ vì hành động tương tự.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thắc mắc vì sao Diop không bị truất quyền thi đấu. Một số ý kiến cho rằng hậu vệ Morocco đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ giống những trường hợp trước đó.

Tuy nhiên, theo quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026, việc che miệng khi nói chuyện không mặc nhiên đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ.

Luật chỉ được kích hoạt khi hành động này xảy ra trong một tình huống đối đầu hoặc tranh cãi giữa hai cầu thủ. Quan trọng hơn, đối phương phải khiếu nại với trọng tài về nội dung cuộc trao đổi thì ban điều hành trận đấu mới xem xét và đưa ra án phạt.

Ở tình huống giữa Diop và Dembele, cả hai chỉ trao đổi trong thời gian ngắn, không xảy ra xô xát hay căng thẳng. Đặc biệt, Dembele cũng không có bất kỳ phản ứng hay khiếu nại nào với trọng tài, vì vậy tổ trọng tài không có cơ sở để xử phạt hậu vệ Morocco.

Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân theo luật mới khi che miệng nói chuyện với đối thủ trong trận Paraguay gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Piero Hincapie của Ecuador cũng nhận thẻ đỏ vì hành vi tương tự ở trận thua Mexico tại vòng 1/16. Điểm chung của cả hai trường hợp là cầu thủ đối phương đều lập tức phản ánh sự việc với trọng tài.

Dù gây ra nhiều tranh luận, luật mới được FIFA áp dụng nhằm hạn chế những hành vi xúc phạm hoặc phát ngôn thiếu chuẩn mực mà trọng tài và hệ thống ghi hình không thể phát hiện khi cầu thủ cố tình che miệng. Trường hợp của Diop vì thế được xem là đúng luật, dù khiến không ít người hâm mộ hiểu nhầm.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.